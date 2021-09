MotoGP su TV8, GP San Marino 2021: orari prove libere, programma, tv, streaming 17 settembre

Siamo alla vigilia del Gran Premio di San Marino del Motomondiale, che a cominciare da domani andrà in scena all’autodromo di Misano. Sarà il primo dei due appuntamenti a disputarsi nel circuito romagnolo, il quale sarà impiegato anche per un recupero tra poco più di un mese quando si tornerà da queste parti per il GP di Emilia Romagna.

In MotoGP tutti i riflettori sono puntati su Franco Morbidelli e Andrea Dovizioso, che faranno il loro ritorno in azione. Il ventiseienne romano rientrerà dopo i tre mesi di pausa forzati dovuti all’intervento al ginocchio, ma lo farà su con una M1 ufficiale del factory team in sostituzione di Maverick Viñales, nel frattempo migrato all’Aprilia. Il trentacinquenne forlivese, invece, sostituirà proprio Frankie sulla M1 del 2019 del Team Petronas, un buon modo per scrollarsi di dosso la ruggine accumulata negli ultimi dieci mesi di inattività in vista del ritorno a tempo pieno, sempre con Yamaha, nel 2022.

Guardando alla Casa di Iwata, ormai certa di conquistare il titolo con Fabio Quartararo, sorgono quindi dinamiche interessanti. Il ventiduenne francese tornerà a condividere il box con Morbidelli, proprio come avvenuto nel 2019 e nel 2020, mentre la squadra satellite schiererà contemporaneamente Valentino Rossi e Andrea Dovizioso, ovvero i due italiani più vincenti di sempre da quando è stata istituita la MotoGP. Dunque, tante buone ragioni per seguire il GP di San Marino già dalle prove libere del venerdì. Come?

TV A PAGAMENTO – Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) trasmetteranno in diretta ogni turno di prove libere di tutte le classi.

TV GRATIS IN CHIARO – Su TV8 non è prevista alcuna copertura gratis e in chiaro delle prove libere del venerdì.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA VENERDI’ GP SAN MARINO 2021 – MOTOMONDIALE

8.20-8.50 MotoE, prove libere

9.00-9.40 Moto3, prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.35 Moto2, prove libere 1

13.15-13.55 Moto3, prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP, prove libere 2

15.10-15.50 Moto2, prove libere 2

Repliche FP1 MotoGP su Sky Sport MotoGP ore 12.00

Repliche FP2 MotoGP su Sky Sport MotoGP ore 17.00, 23.00, 07.10

Repliche FP2 Moto2 su Sky Sport MotoGP: ore 21.15, 06.00

Replica FP2 Moto3 su Sky Sport MotoGP: ore 00.45, 03.15

