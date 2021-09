MotoGP su TV8, GP San Marino 2021: orari, programma in chiaro, diretta qualifiche gratis!

Quest’oggi a Misano Adriatico verrà stabilita la griglia di partenza del Gran Premio di San Marino, quattordicesimo atto del Motomondiale 2021.

In MotoGP il primatista in tema di pole position è Fabio Quartararo, che ne ha raccolte ben 5. L’ultima però risale al GP di Catalogna di inizio giugno. Sono invece 3 le migliori prestazioni cronometriche di Jorge Martìn, mentre l’unico italiano capace di partire davanti a tutti è sinora stato Francesco Bagnaia, risultato il più rapido sul giro secco sia in Qatar che ad Aragon.

In Moto2 il più efficace in qualifica è il britannico Sam Lowes, sinora autore di 5 pole position contro le 4 dello spagnolo Raùl Fernandez e le 3 dell’australiano Remy Gardner, leader della classifica iridata. Invece in Moto3 nessuno è ancora andato oltre le 2 partenze al palo, raggiunte da Darryn Binder, Andrea Migno e Romano Fenati.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in diretta le qualifiche di tutte le classi e delle prove libere di MotoGP del pomeriggio. Non saranno trasmesse le prove libere del mattino. La gara di MotoE verrà invece proposta in differita domenica mattina

TV A PAGAMENTO – Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) trasmetteranno in diretta le qualifiche e ogni turno di prove libere di tutte le classi.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN. Inoltre la diretta delle qualifiche sarà disponibile sul sito internet TV8.it

PROGRAMMA GP SAN MARINO 2021

GUIDA TV8 MOTOGP

12.35 Moto3 – Qualifiche (Diretta)

13.30 MotoGP – Prove Libere 4 (Diretta)

14.10 MotoGP – Qualifiche (Diretta)

15.10 Moto2 – Qualifiche (Diretta)

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP E DAZN

SABATO 18 SETTEMBRE

9.00-9.40 Moto3, prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.35 Moto2, prove libere 3

11.45 MotoE, E-Pole

12.35-12.50 Moto3, Qualifiche – Q1

13.00-13.15 Moto3, Qualifiche – Q2

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, Qualifiche – Q1

14.35-14.50 MotoGP, Qualifiche – Q2

15.10-15.25 Moto2, Qualifiche – Q1

15.35-15.50 Moto2, Qualifiche – Q2

16.20, MotoE, GARA 1

