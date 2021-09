MotoGP su TV8, GP San Marino 2021: orari gratis e in chiaro, programma dirette

Tutto è pronto per il quattordicesimo e quintultimo appuntamento del Motomondiale 2021. Sul tracciato di Misano, infatti, andrà in scena in questo fine settimana il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, primo evento sulla pista romagnola, dato che si replicherà nel weekend del 24 ottobre con la denominazione di Gran Premio dell’Emilia Romagna

In MotoGP il leader della classifica generale, Fabio Quartararo, è chiamato al riscatto dopo l’ottavo posto di Aragon, ma se la dovrà vedere con Francesco “Pecco” Bagnaia, carico dopo la prima vittoria nella classe regina e pronto a dare il tutto per tutto nella lotta al titolo nonostante i 53 punti di distacco.

IN TV – Il Gran Premio di Misano sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201). TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in diretta le qualifiche e le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere e dei warm-up. Il weekend si potrà seguire in streaming su SkyGo, NowTV e DAZN. OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA GP SAN MARINO 2021 – MOTOMONDIALE

Venerdì 17 settembre

Ore 09.00-09.40 Moto3, prove libere 1

Ore 09.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

Ore 10.55-11.35 Moto2, prove libere 1

Ore 13.15-13.55 Moto3, prove libere 2

Ore 14.10-14.55 MotoGP, prove libere 2

Ore 15.10-15.50 Moto2, prove libere 2

Sabato 18 settembre

Ore 09.00-09.40 Moto3, prove libere 3

Ore 09.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

Ore 10.55-11.35 Moto2, prove libere 3

Ore 12.35-12.50 Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13.00-13.15 Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

Ore 14.10-14.25 MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 14.35-14.50 MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 15.10-15.25 Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 15.35-15.50 Moto2, Qualifiche – Q2

Domenica 19 settembre

Ore 08.20-08.40 Moto3, warm-up

Ore 08.50-09.10 Moto2, warm-up

Ore 09.40-10.00 MotoGP, warm-up

Ore 11.00 Moto3, GARA

Ore 12.20 Moto2, GARA

Ore 14.00 MotoGP, GARA

Foto: MotoGPpress.com