MotoGP oggi, Test Misano 2021: orari 21 settembre, tv, programma, streaming

In attesa di affrontare la trasferta americana di Austin, la MotoGP resta in Italia per lo svolgimento di una due-giorni di test ufficiali al Misano World Circuit Marco Simoncelli. I piloti della classe regina del Motomondiale, tra oggi e domani, scendono dunque nuovamente in pista sul tracciato romagnolo che ha ospitato nell’ultimo fine settimana il GP di San Marino.

Francesco Bagnaia, reduce dallo splendido successo di domenica scorsa, sfrutterà questi test per raccogliere dati importanti in vista di un finale di stagione in cui si tornerà a gareggiare anche a Misano il 24 ottobre per il Gran Premio dell’Emilia-Romagna.

Tutti in pista dunque a Misano dalle ore 10 alle 18, per il day-1 dei test collettivi della MotoGP. Non è prevista la copertura televisiva (e streaming) dell’evento, ma sarà possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale della sessione tramite la DIRETTA LIVE testuale di OA Sport.

Di seguito il programma odierno della prima giornata di test collettivi ufficiali della MotoGP a Misano.

PROGRAMMA DAY-1 TEST MOTOGP MISANO 2021

Martedì 21 settembre

Ore 10.00-18.00 Prima giornata Test Misano MotoGP – Nessuna copertura tv

Credit: MotoGP.com Press