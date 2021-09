Joan Mir commenta la propria prestazione al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Aragon, quattordicesimo atto del Motomondiale 2021. Lo spagnolo di Suzuki termina al settimo posto la Q2 odierna con 840 millesimi di ritardo sulla Ducati di Francesco Bagnaia, autore della pole-posizione.

Il campione del mondo in carica partirà domani dalla terza fila alle spalle del connazionale Aleix Espargarò (Aprilia). Il padrone di casa ha rilasciato a ‘Motorsport.com’: “Sono soddisfatto, partire dalla settima posizione non è quello che mi aspettavo, in molte gare siamo partiti più lontano”.

L’iberico ha continuato dicendo: “Avevamo spazio per fare meglio, ma abbiamo sbagliato nella scelta della gomma anteriore. Non riuscivo a fermare la moto e questo mi ha reso difficile attaccare il tempo. Sono soddisfatto del ritmo e penso che domani potremo far bene”.

Il compagno di box di Joan Mir guarda a domani, pronto a recuperare posizioni: “Non so che gara avremo. Ci sono tante persone che vanno veloci, ma non so quante riusciranno a tenere il ritmo fino alla fine. Le sensazioni sono buone. Darò il cento per cento e vedrò se è abbastanza per poter essere vicini alla vittoria”.

Foto: LaPresse