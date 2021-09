MotoGP, GP San Marino 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 17-19 settembre

Il Motomondiale è prossimo a fare il suo ritorno in Italia. Dopo la gara del Mugello, disputata in primavera, ci si appresta a vivere il primo dei due appuntamenti programmati a Misano. In realtà il Gran Premio di San Marino, previsto nell’imminente weekend, avrebbe dovuto essere l’unico GP da correre nell’autodromo romagnolo. Cionondimeno le cancellazioni di svariati appuntamenti programmati in Asia hanno permesso al circuito intitolato a Marco Simoncelli di guadagnare una seconda gara nel mese di ottobre.

Il principale motivo d’interesse legato al fine settimana è relativo al ritorno in pista di Andrea Dovizioso e di Franco Morbidelli. Il primo interromperà il suo periodo sabbatico proprio per salire sulla Yamaha del 2019 lasciata libera dal secondo, che invece rientrerà in azione dopo tre mesi di pausa forzata causati dall’infortunio al ginocchio. Il ventiseienne romano però monterà in sella a una moto diversa rispetto alla precedente, poiché rimpiazzerà Maverick Viñales in seno al factory team, guadagnandosi così una M1 aggiornata alle ultime specifiche. Dunque, due eccellenti ragioni per seguire il GP di San Marino del Motomondiale in TV. Come?

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in diretta le qualifiche e le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere e dei warm-up.

TV A PAGAMENTO – L’evento sarà trasmesso integralmente e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) che trasmetteranno in diretta ogni turno, dalle prove libere alla gara di tutte le classi.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA GP SAN MARINO 2021 – MOTOMONDIALE

VENERDI’ 17 SETTEMBRE

8.20-8.50 MotoE, prove libere

9.00-9.40 Moto3, prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.35 Moto2, prove libere 1

13.15-13.55 Moto3, prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP, prove libere 2

15.10-15.50 Moto2, prove libere 2

SABATO 18 SETTEMBRE

9.00-9.40 Moto3, prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.35 Moto2, prove libere 3

11.45 MotoE, E-Pole

12.35-12.50 Moto3, Qualifiche – Q1

13.00-13.15 Moto3, Qualifiche – Q2

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, Qualifiche – Q1

14.35-14.50 MotoGP, Qualifiche – Q2

15.10-15.25 Moto2, Qualifiche – Q1

15.35-15.50 Moto2, Qualifiche – Q2

16.20, MotoE, GARA 1

DOMENICA 19 SETTEMBRE

8.20-8.40 Moto3, warm-up

8.50-9.10 Moto2, warm-up

9.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, GARA

12.20 Moto2, GARA

14.00 MotoGP, GARA

15.30 MotoE GARA 2

