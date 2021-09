MotoGP, GP Aragon 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario fine settimana 10-12 settembre

Il Motomondiale si appresta ad affrontare quello che può essere definito una sorta di “Mundialito di transizione” tra il 2021 e il 2022. Ormai il titolo della stagione corrente è indirizzato verso Fabio Quartararo, forte di ben 65 punti di margine sul secondo in classifica, ovvero il Campione uscente Joan Mir, che dal canto suo ha alzato bandiera bianca nell’idea di difendere lo scettro iridato. Pertanto, l’impressione è che la partita sia di fatto già conclusa.

Tuttavia nelle prossime gare non mancheranno i motivi di interesse. Domenica 12 settembre, ad Aragon, Maverick Viñales effettuerà il suo esordio in sella all’Aprilia dopo il burrascoso addio alla Yamaha. Si tratterà del primo rientro di rilievo in attesa delle importanti novità di Misano. Dunque, un’ottima ragione per seguire il GP di Aragon del Motomondiale in TV. Come?

TV A PAGAMENTO – L’evento sarà trasmesso integralmente e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) che trasmetteranno in diretta ogni turno, dalle prove libere alla gara di tutte le classi.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le qualifiche e le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere e dei warm-up.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), NowTV e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi.

PROGRAMMA GP ARAGON 2021 – MOTOMONDIALE

VENERDI’ 10 SETTEMBRE

9.00-9.40 Moto3, prove libere 1

9.55-10.40 MotoGP, prove libere 1

10.55-11.35 Moto2, prove libere 1

13.15-13.55 Moto3, prove libere 2

14.10-14.55 MotoGP, prove libere 2

15.10-15.50 Moto2, prove libere 2

SABATO 11 SETTEMBRE

9.00-9.40 Moto3, prove libere 3

9.55-10.40 MotoGP, prove libere 3

10.55-11.35 Moto2, prove libere 3

12.35-12.50 Moto3, Qualifiche – Q1

13.00-13.15 Moto3, Qualifiche – Q2

13.30-14.00 MotoGP, prove libere 4

14.10-14.25 MotoGP, Qualifiche – Q1

14.35-14.50 MotoGP, Qualifiche – Q2

15.10-15.25 Moto2, Qualifiche – Q1

15.35-15.50 Moto2, Qualifiche – Q2

DOMENICA 12 SETTEMBRE

8.40-9.00 Moto3, warm-up

9.10-9.30 Moto2, warm-up

9.40-10.00 MotoGP, warm-up

11.00 Moto3, GARA

12.20 Moto2, GARA

14.00 MotoGP, GARA

