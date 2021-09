Francesco Bagnaia ha espresso la propria opinione nel corso della conferenza stampa del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo atto del Motomondiale 2021. Il piemontese si prepara a confermarsi dopo il successo di settimana scorsa in Aragona.

Il portacolori della Ducati ha rilasciato alla stampa: “Sono felicissimo per settimana scorsa. Sin dall’inizio avevo capito che potevo lottare per il successo. Non avevo mai lottato così tanto in MotoGP nella mia carriera. Ho sofferto per salire sul gradino più alto del podio, domenica sera ho provato moltissime emozioni diversi dopo aver raggiunto il mio obiettivo”.

Il compagno dell’australiano Jack Miller è già orientato sul primo dei due round che si terranno in Romagna: “La gara è stato bella ad Aragon e non vedo l’ora di scendere in pista davanti ai miei tifosi. Lo scorso anno ho ottenuto il mio primo podio a Misano, sono motivato a far bene. Non sarà semplice confermarsi, ma nel 2020 avevo delle ottime sensazioni. Cerco di far bene per tutto il fine settimana. Non puoi prevedere cosa faranno i tuoi rivali. Quando Marc ha iniziato a a passarmi ho provato a non lasciargli spazio.

Non è mancato per il nostro connazionale un commento sulle gomme che nelle ultime settimane hanno messo molti piloti in difficoltà: “Alla commissione sicurezza abbiamo chiesto una maggior uniformità. Penso sia necessario, i costruttori investono tanto per la prestazione massima. Non è una situazione facile da gestire”.

Bagnaia non ha escluso un possibile aiuto da parte di Miller nella lotta per il titolo contro il francese Fabio Quartararo: “Mi piacerebbe avere un aiuto da parte di Jack. La nostra moto è incredibile, il duro lavoro che stiamo facendo sta dando i suoi frutti. Siamo sempre più cicini ai vertici”.

Foto: MotoGP Press