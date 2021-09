Un secondo posto che può valere un campionato intero. Fabio Quartararo chiude alla piazza d’onore del Gran Premio di San Marino, quattordicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2021 e, sostanzialmente, si avvicina ufficialmente al titolo iridato. Francesco “Pecco” Bagnaia vince sul circuito di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, ma i 5 punti di differenza lasciano, tutto sommato, la situazione immutata in classifica generale.

Il portacolori del team Yamaha Factory ha compiuto una prova eccellente, lasciando sfogare i rivali nelle prime fasi, salvo poi mettere in scena una rimonta eccellente, passando da 2.8 di distacco fino agli scarichi del ducatista. Nel finale il nativo di Nizza non ha affondato il colpo e, sostanzialmente, ha dato la sensazione che andasse bene così, senza correre rischi.

“Una gara davvero difficile – spiega il classe 1999 nel corso delle interviste di rito post-gara sotto il podio oggi condotte da Simon Crafar – Nelle prime fasi del Gran Premio le Ducati mi attaccavano da tutte le parti. Ho lottato con Jorge Martin e Jack Miller e ho perso tanto tempo. Da quel momento in avanti ho dato tutto quello che avevo e ho cercato di rimontare su Pecco. Ho spinto al limite, in diversi momenti ho sentito l’anteriore che si chiudeva e temevo di finire nella ghiaia ma, per fortuna, non è successo”.

La vittoria, oggi, non era possibile secondo lo yamahista che, tuttavia, pensa al campionato e non alla singola gara: “Penso che Bagnaia qui a Misano fosse di un altro livello rispetto a tutti. Standogli dietro ho visto come guidava e non so davvero come riuscisse a chiudere curva 12 senza problemi nonostante le gomme finite. Complimenti a lui! Dal mio punto di vista mi metto in tasca 20 punti pesanti che mi avvicinano all’obiettivo finale. Ho ancora un buon vantaggio a quattro appuntamenti dal termine, per cui bene così”.

Credit: MotoGP.com Press