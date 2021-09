Motocross delle Nazioni oggi: orari, tv, programma, streaming. Si gareggia a Mantova

Signore e signori, benvenuti alla domenica del Motocross delle Nazioni! Dopo un anno di pausa per colpa dell’emergenza sanitaria, torna l’evento che vede le Nazioni combattere una contro l’altra. A differenza delle annate precedenti, il MXoN non andrà in scena al termine della stagione, bensì nella fase più calda del Mondiale MXGP.

Il Motocross delle Nazioni, tra le altre cose, sbarca nei nostri confini, dato che si disputerà sul tracciato di Mantova e, come sempre, si dividerà tra classe MXGP, MX2 ed Open. Le gare avranno un programma particolare. Si inizierà alle ore 13.10 con MXGP+MX2, quindi alle ore 14.40 toccherà a MX2+Open, quindi gran finale alle ore 16.00 con Open e MXGP.

Chi vedremo impegnato a Mantova? Per l’Italia saranno di scena Tony Cairoli, Mattia Guadagnini e Alessandro Lupino. Le altre Nazioni da tenere in attenzione sono l’OIanda con Jeffrey Herlings, Roan van de Moosdijk e Glenn Coldenhoff, il Belgio con Jeremy Van Horebeek, Liam Everts e Brent van Doninck, la Gran Bretagna con Ben Watson, Conrad Mewse e Shaun Simpson, quindi la Francia con Benoit Paturel, Tom Vialle e Mathys Boisrame, senza dimenticare la Svizzera con Arnaud Tonus, Mike Gwerder e Valentin Guillod.

IN TV – Il Motocross delle Nazioni sarà trasmesso in diretta da RaisportWeb1 ed Eurosport Player. La copertura totale in streaming sarà su Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di tutte e tre le gare, per non perdere nemmeno un istante dello show di Mantova.

PROGRAMMA MOTOCROSS DELLE NAZIONI 2021

Domenica 26 settembre

Ore 13.10 MXGP & MX2 Gara-1 (30 minuti + 2 giri)

Ore 14.40 MX2 & Open Gara-2 (30 minuti + 2 giri)

Ore 16.08 Open & MXGP Gara-3 (30 minuti + 2 giri)

Foto: LPS Davide Messora