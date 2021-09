LIVE Motocross delle Nazioni 2021 in DIRETTA: Tony Cairoli non al meglio, Italia per stupire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

La presentazione del Motocross delle Nazioni – La cronaca delle qualifiche

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Motocross delle Nazioni 2021, appuntamento che torna dopo un anno di assenza a causa della pandemia. A Mantova l’Italia sogna la vittoria schierando la sua formazione al completo.

Il circuito di Mantova rimpiazza l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, che era stato inizialmente scelto come location per questo appuntamento. La nostra nazionale si presenta con Alessandro Lupino nella categoria Open, Mattia Guadagnini in MX2 e il fuoriclasse Tony Cairoli in MXGP. Il 36enne siciliano stringe i denti per vestire la maglia azzurra dopo il grave infortunio subito che non gli ha permesso di correre in Sardegna. Neanche un forte trauma alla schiena ha fermato questo fenomeno inimitabile che è davvero un ironman.

La principale antagonista sarà l’Olanda che schiera una formazione d’élite come quella composta da Jeffrey Herlings, Roan van de Moosdijk e Glenn Coldenhoff. Occhio anche al Belgio che si presenta con Jeremy Van Horebeek, Liam Everts e Brent van Doninck. Da monitorare anche la Francia di Tom Vialle (campione in carica della MX2) e Mathys Boisrame (due podi stagionali in MX2). Purtroppo saranno infatti assenti diversi top rider come lo sloveno Tim Gajser, lo spagnolo Jorge Prado, lo svizzero Jeremy Seewer ed i transalpini Romain Febvre e Maxime Renaux, oltre all’intera squadra americana.

In qualifica Tony Cairoli ha trionfato in MXGP, Jeffrey Herlings nella categoria Open e Tom Vialle in MX2. In testa c’è l’Olanda davanti all’Italia, Francia e Gran Bretagna di appena un punto. Si sono qualificate anche Germania (7), Lettonia (13), Danimarca (14) e Canada (16).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE integrale del Motocross delle Nazioni: tutte e tre le gare saranno commentate in questa diretta live testuale. La partenza di gara-1 è prevista per le 13.10, noi ci collegheremo con un po’ di anticipo per introdurre al meglio questo splendido evento in scena a Mantova. Buon divertimento!

Foto: FOTOCATTAGNI