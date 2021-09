In attesa degli ultimi decisivi otto round del Mondiale, questo weekend andrà in scena a Mantova un attesissimo Motocross delle Nazioni 2021. La competizione a squadre più importante del motocross globale torna così protagonista a due anni di distanza dall’ultima volta (Assen 2019), dopo la cancellazione dell’edizione 2020 a causa dell’emergenza sanitaria.

Anche considerando l’assenza di alcuni top rider come lo sloveno Tim Gajser, lo spagnolo Jorge Prado, lo svizzero Jeremy Seewer ed i francesi Romain Febvre e Maxime Renaux, l’Italia avrebbe sulla carta una grandissima occasione per provare a conquistare il terzo titolo della sua storia davanti al pubblico di casa.

Sono stati convocati infatti per la squadra azzurra Tony Cairoli (MXGP), Mattia Guadagnini (MX2) e Alessandro Lupino (Open), un terzetto di altissimo profilo in grado di battagliare ad armi pari con l’Olanda campione in carica. Purtroppo però domenica scorsa, durante le prove cronometrate del GP di Sardegna, Cairoli è caduto violentemente ed è stato costretto a saltare entrambe le manche di gara.

Il fuoriclasse siciliano fortunatamente non ha riportato fratture, tuttavia l’impatto è stato molto forte e non è così scontato il suo recupero in vista del Cross delle Nazioni in programma tra sabato 25 e domenica 26 settembre a Mantova. In caso di forfait, TC222 verrebbe sostituito con ogni probabilità da Alberto Forato, reduce da un ottimo GP di Afyon e da una giornata difficile a Riola Sardo.

Foto: MXGP.com