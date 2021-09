Moto2, risultato qualifiche GP Aragon: Lowes svetta sul giro veloce, terza fila per gli italiani

Sam Lowes firma la pole-position in quel di Aragon per quanto riguarda Il Mondiale Moto2. Il britannico di Marc VDS si conferma il padrone del circuito spagnolo imponendosi per la quinta volta in questo 2021 grazie al tempo di 1.51.778. L’inglese ha conquistato la prima casella dello schieramento con 279 millesimi di scarto sull’australiano Remy Gardner e 306 sullo spagnolo Raul Fernandez.

La prima sessione non ha regalato molte emozioni. Il padrone di casa Héctor Garzó (Pons) ha registrato il best lap della Q1 in 1.52.249 con 151 millesimi di vantaggio sull’americano Joe Roberts (American Racing).

L’accesso alla seconda parte della qualifica è arrivato anche per il tedesco Marcel Schrötter (Intact GP) e per l’elvetico Thomas Luthi (SAG). Out invece gli italiani Simone Corsi (MV Agusta), Lorenzo Dalla Porta (Italtrans), Tony Arbolino (Intact GP) e Celestino Vietti (Sky).

L’iberico Jorge Navarro ha iniziato nel migliore dei modi la Q2 in 1.52.436, una prestazione che gli ha permesso di beffare le due KTM Ajo del connazionale Raul Fernandez e dell’australiano Remy Gardner. La classifica è stata rivoluzionata nel passaggio seguente con il britannico Sam Lowes che ha stabilito il nuovo best lap in 1.51.778.

Il centauro di Marc VDS, sempre molto competitivo in Aragona, ha guardato dal box l’ultimo tentativo dei rivali che non sono stati in grado di impensierirlo. Remy Gardner e R. Fernandez non sono riusciti ad attaccare Lowes che oggi ha eguagliato il record di pole-position in Moto2 dello spagnolo Tito Rabat.

329 millesimi di ritardo per Garzò che chiude quarto davanti al giapponese Ogura ed allo spagnolo Albert Arenas (Aspar), rispettivamente a +370 e +392. Delude nel finale Navarro, solo settimo con meno di 2 decimi di vantaggio su Fabio Di Giannantonio (Gresini) e Marco Bezzecchi (Sky). I due italiani chiudono la terza fila della griglia, pronti per rimontare nell’appuntamento di domani.

RISULTATO QUALIFICHE GP ARAGON MOTO2 2021

1 22 S. LOWES 1:51.778 2 87 R. GARDNER +0.279 3 25 R. FERNANDEZ +0.306 4 40 H. GARZO +0.329 5 79 A. OGURA +0.370 6 75 A. ARENAS +0.392 7 9 J. NAVARRO +0.419 8 21 F. DI GIANNANTONIO +0.609 9 72 M. BEZZECCHI +0.613 10 42 M. RAMIREZ +0.622

Foto: MotoGP Press