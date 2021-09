Moto2, risultati warm-up GP San Marino 2021: Augusto Fernandez è il più veloce, Arbolino 6°, Bezzecchi 7°

Non sono mancati gli spunti nel warm-up del Gran Premio di San Marino, quattordicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale Moto2 2021. In primo luogo l’equilibrio sembra dominare la scena sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli, anche se qualche eccezione non manca. Quindi, proprio sotto la bandiera a scacchi, abbiamo assistito alla caduta di Raul Fernandez in curva 1, con il pilota spagnolo che sembra soffrire leggermente alla mano destra. Vedremo, quindi, se sarà al 100% in vista dell’attesissima gara delle ore 12.20, cercando di proseguire la sua rincorsa iridata.

Da questo scenario è emerso, di prepotenza, lo spagnolo Augusto Fernandez (Kalex Elf Marc VDS) autore di una sessione di spessore con una serie di giri davvero notevoli. Il suo crono di riferimento è un 1:38.886, ma in precedenza era sceso fino all’1:38.7, ma il suo tempo è stato cancellato per un “track limits”. Secondo il suo connazionale Aron Canet (Boscoscuro Aspar) sempre a suo agio a Misano, con un distacco di appena 127 millesimi, mentre è terzo il leader della classifica mondiale, l’australiano Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo) a 172.

Quarto il britannico Sam Lowes (Kalex Elf Marc VDS) a 189 millesimi, davanti allo spagnolo Xavi Vierge (Kalex Petronas) a 347, mentre è sesto il migliore degli italiani, Tony Arbolino (Kalex Liqui Moly) a 495. Non va oltre la settima posizione Marco Bezzecchi (Sky Racing Team VR46) a 506 millesimi, non dando mai la sensazione di essere al proprio massimo in questo turno. Ottavo ancora un italiano, Lorenzo Dalla Porta (Kalex Italtrans) a 743 millesimi, davanti allo spagnolo Raul Fernandez (Red Bull KTM Ajo) a 765 che, come detto, ha rovinato la sua mattinata con la caduta in curva 1. Chiude la top10, infine, Fabio Di Giannantonio (Kalex Gresini) a 768.

Non va oltre la 14a posizione Nicolò Bulega (Kalex Gresini) a 935 millesimi, quindi 20° Stefano Manzi (Kalex Flexbox) a 1.151, davanti a Simone Corsi (MV Agusta), 21° a 1.157. Chiudono il gruppo Yari Montella (Boscoscuro Speed Up) 28° a1.472, quindi Lorenzo Baldassarri (MV Agusta) 29° a 1.478 e Celestino Vietti (Sky Racing Team VR46) 30° ed ultimo a 1.786, con una caduta che ha rovinato la sua sessione.

CLASSIFICA WARM-UP GP SAN MARINO 2021 – MOTO2

1 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 249.4 1’36.886

2 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Boscoscuro 247.7 1’37.013 0.127 / 0.127

3 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 247.7 1’37.058 0.172 / 0.045

4 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 247.1 1’37.075 0.189 / 0.017

5 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 250.0 1’37.233 0.347 / 0.158

6 14 Tony ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP Kalex 250.5 1’37.381 0.495 / 0.148

7 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 248.8 1’37.392 0.506 / 0.011

8 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 248.2 1’37.629 0.743 / 0.237

9 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 247.7 1’37.651 0.765 / 0.022

10 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 248.2 1’37.654 0.768 / 0.003

11 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 250.0 1’37.686 0.800 / 0.032

12 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 250.0 1’37.739 0.853 / 0.053

13 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 248.2 1’37.809 0.923 / 0.070

14 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 250.0 1’37.821 0.935 / 0.012

15 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 246.0 1’37.852 0.966 / 0.031

16 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 249.4 1’37.875 0.989 / 0.023

17 75 Albert ARENAS SPA Inde Aspar Team Boscoscuro 249.4 1’37.906 1.020 / 0.031

18 6 Cameron BEAUBIER USA American Racing Kalex 249.4 1’37.941 1.055 / 0.035

19 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 248.8 1’37.957 1.071 / 0.016

20 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 Kalex 248.2 1’38.037 1.151 / 0.080

21 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 247.7 1’38.043 1.157 / 0.006

22 9 Jorge NAVARRO SPA +EGO Speed Up Boscoscuro 247.7 1’38.060 1.174 / 0.017

23 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 247.1 1’38.074 1.188 / 0.014

24 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 246.0 1’38.152 1.266 / 0.078

25 55 Hafizh SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 248.8 1’38.160 1.274 / 0.008

26 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 246.5 1’38.277 1.391 / 0.117

27 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 251.1 1’38.343 1.457 / 0.066

28 5 Yari MONTELLA ITA +EGO Speed Up Boscoscuro 247.1 1’38.358 1.472 / 0.015

29 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 247.1 1’38.364 1.478 / 0.006

30 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 246.5 1’38.672 1.786 / 0.308

