Moto2, Lorenzo Dalla Porta è costretto ad operarsi e chiude il 2021. Al suo posto Tetsuta Nagashima

La stagione di Lorenzo Dalla Porta si è già conclusa. L’ex campione del mondo della Moto3, infatti, dopo aver sfidato dolore e mancanza di forza nelle ultime gare nella classe mediana, deve fermarsi per colpa di una spalla infortunata. Il pilota toscano ha deciso di operarsi immediatamente, già il 6 ottobre, il modo da avere tutta la pausa invernale per recuperare a pieno dall’intervento chirurgico ad una di quelle parti del corpo che per un motociclista sono da trattare con maggior cura.

La caduta di Misano, ha fatto sì che pilota e team Italtrans scegliessero di rompere gli indugi ed affidarsi alla chirurgia, mettendo in archivio anticipatamente la stagione. Anche se non potrà correre queste ultime quattro gare, Lorenzo Dalla Porta potrà dormire sonni tranquilli in vista della stagione 2022. La scuderia Italtrans, infatti, ha già confermato sia il pilota toscano, sia il suo compagno, lo statunitense Joe Roberts. Anche per questo motivo, quindi, non c’era la necessità di correre ulteriori rischi per “meritarsi” la conferma.

La sfortuna, quindi, ferma Lorenzo Dalla Porta nella sua seconda annata nella classe mediana. Il ventiquattrenne nativo di Prato, dopo un anno da rookie complicato, con appena cinque punti all’attivo (ed un tredicesimo posto a Misano 1 come migliore risultato) in questo 2021 ha messo in mostra sprazzi interessanti e segnali di miglioramento, ma raccogliendo sicuramente meno di quanto seminato. Per il toscano l’annata si chiude con 10 punti e due dodicesimi posti a Portimao e Red Bull Ring 1 come migliori prestazioni.

Il team italiano si è subito mosso per sostituire il nostro alfiere e ha scelto un pilota di sicuro affidamento: Tetsuta Nagashima. Il nipponico, dopotutto, nel 2020 ha disputato la sua migliore stagione nel Motomondiale, collezionando una vittoria in Qatar ed un podio a Jerez de la Frontera. Nonostante questi risultati, tuttavia, non era stato in grado di trovare una moto per il 2021.

Foto: MotoGP.com Press