Si è tenuta oggi la staffetta mista dei Mondiali 2021 di ciclismo su strada. L’Italia campione d’Europa in carica, contro una concorrenza decisamente più qualificata rispetto a quella incontrata alla rassegna continentale, ha colto un ottimo terzo posto. L’oro è andato alla Germania, mentre i Paesi Bassi si sono dovuti accontentare dell’argento. Di seguito andiamo a dare i voti ai protagonisti di giornata con le nostre pagelle.

LE PAGELLE DELLA MIXED RELAY

GERMANIA VOTO 10: Il terzetto femminile teutonico era risaputo essere di qualità eccelsa, dato che è composto da tre quarti del quartetto che ha vinto l’oro, a Tokyo, nell’inseguimento a squadre. Il terzetto maschile, grazie a un Walscheid in formissima e a un Tony Martin che ha ritrovato un ottimo colpo di pedale per le ultime gare della carriera, ha saputo fare, a sua volta, un grande tempo, permettendo, così, alla selezione tedesca di dominare, nel complesso, la prova.

PAESI BASSI VOTO 8: Il terzetto femminile, come da pronostico, è il più forte di tutti, ma quello maschile non riesce a supportarlo in modo consono. La rimonta sulla Germania non riesce e i neerlandesi si devono accontentare di un argento un po’ amaro.

ITALIA VOTO 7,5: Ganna, Affini e Sobrero fanno la differenza tra gli uomini e Cavalli, Cecchini e Longo Borghini riescono a difendere il vantaggio costruito dagli uomini in modo più che discreto. Per cinque centesimi di secondo arriva una medaglia di bronzo che non può che essere considerata un ottimo risultato, dato che la Svizzera, sulla carta, aveva qualcosa in più.

SVIZZERA VOTO 5,5: Con Kung e Bissegger tra gli uomini e Reusser tra le donne, la Svizzera vantava degli specialisti di primissimo piano in ambedue i terzetti. Gli uomini, però, hanno reso al di sotto delle aspettative e per appena cinque centesimi di secondo, la selezione elvetica ha mancato il podio.

GRAN BRETAGNA VOTO 6: Prestazione senza infamia e senza lode del sestetto britannico, il quale conquista la top-5, ma non riesce a competere per le medaglie.

DANIMARCA VOTO 5,5: Il terzetto maschile, tutto sommato, fa il suo. Da quello femminile, invece, era lecito aspettarsi qualcosa in più. Non erano tra i favoriti per il successo, ma avevano una selezione di qualità e il passivo di 1’16” subito dalla Germania è un po’ troppo pesante.

