LIVE Moto3, GP San Marino 2021 in DIRETTA: si torna in pista dopo una brutta di Oncu, il pilota è cosciente

LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DI SAN MARINO DI MOTOGP A MISANO

9.21 Green Flag! Riparte la sessione, mentre Oncu è stato trasportato al centro medico per degli accertamenti.

9.19 La ripartenza è prevista tra due minuti.

9.18 Attendiamo delle comunicazioni per la ripartenza. Non dovrebbe mancare molto al restart della FP3 del GP di Misano per la Moto3. Ovviamente anche il resto del programma subirà dei cambi.

9.15 Oncu è stato portato in ambulanza, molto probabilmente non riuscirà a correre oggi visto il pesante incidente.

9.13 I soccorritori ed i commissari stanno intervenendo all’uscita della ‘Misano 2’. Il pilota è cosciente.

9.12 Max Biaggi, ai microfoni di ‘Sky Sport MotoGP’, ha comunicato che Fenati ha sofferto un problema con i freni.

9.11 I piloti tornano ai box, non ci sono informazioni sulla situazione di Oncu.

9.09 Caduta per il turco Deniz Oncu all’uscita della ‘Misano 2’, bandiera rossa!

9.06 Dennis Foggia resta al comando della combinata in 1.42.009, un tempo registrato ieri nella FP1. Acosta è secondo davanti a Pedro Acosta che ha +58 punti di vantaggio sul nostro connazionale in classifica.

9.03 Attenzione! Subito problemi per Romano Fenati che si ferma nell’erba della ‘Quercia’. Il portacolori di Max Racing cerca di tornare in pit lane.

9.00 Green flag! Scatta la FP3 del GP di San Marino.

8.57 Tra poco si parte, i protagonisti sono pronti ad iniziare la FP3 che sarà determinante per la Q2.

8.55 A differenza di ieri il sole splende in quel di Misano! Sono 22 i gradi dell’aria, non c’è il rischio di pioggia.

8.52 L’appuntamento di questo week-end è il primo dei due che si terranno in Romagna. Ricordiamo infatti che il circuito italiano è stato scelto per recuperare il round malese di Sepang che è stato cancellato in seguito ai problemi dovuti all’emergenza sanitaria.

8.49 La classifica del Mondiale alla vigilia della tappa di Misano Adriatico

1 Pedro ACOSTA KTM SPA 201

2 Sergio GARCIA GASGAS SPA 155

3 Dennis FOGGIA Honda ITA 143

4 Romano FENATI Husqvarna ITA 134

5 Jaume MASIA KTM SPA 111

6 Darryn BINDER Honda RSA 104

7 Niccolò ANTONELLI KTM ITA 98

8 Ayumu SASAKI KTM JPN 87

9 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 73

10 Izan GUEVARA GASGAS SPA 72

11 Andrea MIGNO Honda ITA 68

12 Kaito TOBA KTM JPN 62

13 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 61

14 Jeremy ALCOBA Honda SPA 60

15 Gabriel RODRIGO Honda ARG 60

16 John MCPHEE Honda GBR 53

17 Filip SALAC KTM CZE 46

18 Ryusei YAMANAKA KTM JPN 42

19 Xavier ARTIGAS Honda SPA 30

20 Stefano NEPA KTM ITA 30

21 Jason DUPASQUIER KTM SWI 27

22 Riccardo ROSSI KTM ITA 24

23 Carlos TATAY KTM SPA 20

24 Adrian FERNANDEZ Husqvarna SPA 20

25 Yuki KUNII Honda JPN 15

26 Maximilian KOFLER KTM AUT 10

27 Elia BARTOLINI KTM ITA 7

28 Syarifuddin AZMAN Honda MAL 3

29 Andi Farid IZDIHAR Honda INA 3

30 Daniel HOLGADO KTM SPA 1

31 Lorenzo FELLON Honda FRA

32 Joel KELSO KTM AUS

33 Takuma MATSUYAMA Honda JPN

34 Alberto SURRA Honda ITA

35 David SALVADOR Honda SPA

8.46 La classifica combinata delle libere di ieri:

7 D.FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 1’42.009 17 1’42.333 13

2 37 P.ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’43.272 13 1’42.346 13 0.337 0.337

3 55 R.FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’42.379 16 1’42.469 12 0.370 0.033

4 23 N.ANTONELLI ITA Avintia VR46 Academy KTM 1’42.671 16 1’42.452 15 0.443 0.073

5 16 A.MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’42.673 17 1’42.495 15 0.486 0.043

6 18 M.BERTELLE ITA Bardahl VR46 Riders Academy KTM 1’43.287 17 1’42.714 13 0.705 0.219

7 17 J.MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA 1’43.723 15 1’42.777 14 0.768 0.063

8 53 D.ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’42.789 13 1’42.987 5 0.780 0.012

9 40 D.BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA 1’43.225 14 1’42.850 5 0.841 0.061

10 12 F.SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 1’43.207 14 1’42.860 13 0.851 0.010

11 5 J.MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 1’43.103 15 1’42.882 15 0.873 0.022

12 24 T.SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA 1’42.932 14 1’43.367 5 0.923 0.050

13 28 I.GUEVARA SPA GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS 1’43.063 19 1’43.048 16 1.039 0.116

14 43 X.ARTIGAS SPA Leopard Racing HONDA 1’43.112 13 1’43.529 5 1.103 0.064

15 99 C.TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 1’43.733 14 1’43.140 12 1.131 0.028

16 2 G.RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 1’43.147 13 1’43.474 11 1.138 0.007

17 82 S.NEPA ITA BOE Owlride KTM 1’43.272 15 1’43.181 13 1.172 0.034

18 11 S.GARCIA SPA GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS 1’43.277 16 1’43.306 16 1.268 0.096

19 6 R.YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 1’43.427 17 1’43.962 9 1.418 0.150

20 71 A.SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’43.780 13 1’43.430 5 1.421 0.003

21 54 R.ROSSI ITA BOE Owlride KTM 1’43.663 17 1’43.454 12 1.445 0.024

22 22 E.BARTOLINI ITA Bardahl VR46 Riders Academy KTM 1’43.560 16 1’43.625 7 1.551 0.106

23 20 L.FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 1’43.601 14 1’43.639 5 1.592 0.041

24 19 A.IZDIHAR INA Honda Team Asia HONDA 1’43.687 19 1’44.186 16 1.678 0.086

25 31 A.FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA 1’43.742 15 1’44.206 15 1.733 0.055

26 27 K.TOBA JPN CIP Green Power KTM 1’43.743 18 1’43.801 12 1.734 0.001

27 67 A.SURRA ITA Rivacold Snipers Team HONDA 1’44.179 16 1’43.877 5 1.868 0.134

28 52 J.ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA 1’44.234 8 1’43.894 14 1.885 0.017

29 92 Y.KUNII JPN Honda Team Asia HONDA 1’44.634 9 1’43.930 15 1.921 0.036

30 73 M.KOFLER AUT CIP Green Power KTM 1’44.729 16 1’44.213 5 2.204 0.283

8.43 Tutto è pronto da Misano per la seconda competizione italiana del 2021. Lo spettacolo è assicurato in una pista ben conosciuta da tutti i protagonisti.

8.40 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP3 del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo atto del Motomondiale 2021.

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della FP3 e delle qualifiche del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo atto del Mondiale Moto3 2021. Lo spettacolo è assicurato in quella che sarà la prima delle due prove che si volgeranno in quel di Misano Adriatico.

I protagonisti del Motomondiale torneranno infatti nell’impianto dedicato a Marco Simoncelli il 24 ottobre in seguito alla cancellazione dell’appuntamento di Sepang (Malesia), annullato in seguito alle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria.

Lo spagnolo Pedro Acosta (KTM) è il leader del campionato con 46 punti di vantaggio sul connazionale Sergio Garcia (Aspar). Terzo posto al momento per Dennis Foggia (Leopard), vincitore settimana scorsa in Aragona.

Appuntamento alle 9.00 per la FP3 che determinerà i 14 piloti che passeranno direttamente alla Q2 che scatterà alle 12.35. Buon divertimento!

