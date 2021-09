LIVE Moto2, GP Aragon 2021 in DIRETTA: A. Fernandez al comando davanti a Bezzecchi, alle 12.20 la gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI MOTOGP AD ARAGON DALLE 14.00

10.00 La classifica del warm-up:

1 37 A. FERNANDEZ 1:52.880 2 72 M. BEZZECCHI +0.112 3 22 S. LOWES +0.136 4 87 R. GARDNER +0.218 5 9 J. NAVARRO +0.400 6 44 A. CANET +0.506 7 21 F. DI GIANNANTONIO +0.530 8 54 F. ALDEGUER +0.586 9 25 R. FERNANDEZ +0.636 10 23 M. SCHROTTER +0.663

9.57 Caduta per Navarro nel final lap, non ci sono conseguenze per lui. Augusto Fernandez resta al comando su Bezzecchi! Ottimo ritmo per il romagnolo soprattutto nell’ultimo settore della pista.

9.56 Augusto Fernandez! Giro veloce per l’alfiere di Marc VDS, attendiamo gli utimi riscontri.

9.54 Navarro ancora! Nuovo giro veloce per l’iberico, mentre si migliora anche Marco Bezzecchi che è terzo.

9.54 Navarro continua a girare e si migliora! 1.53.280 per il padrone di casa che tra meno di 3h dovrà recuperare dalla terza fila dello schieramento.

9.53 Lowes passa al comando, Bezzecchi è al momento 11° a 2 minuti dalla conclusione.

9.51 Jorge Navarro (Speed Up) detta il passo, la classifica è pronta a cambiare nei prossimi passaggi.

9.48 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici, saranno meno di 5 i giri a disposizione per i protagonisti.

9.45 Bandiera verde! Green Flag ad Aragon!

9.41 I piloti sono pronti per scendere in pista. Tra pochi minuti si parte dopo oltre 30 minuti di ritardo.

9.38 Gli italiani dovranno rimontare. Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi scattano dalla terza fila, non sarà facile per loro raggiungere la Top5.

9.34 Occhi puntati oggi su Sam Lowes. Il britannico di Marc VDS ha l’occasione di confermarsi oggi dopo la splendida pole di ieri.

9.31 La sessione sarà accorciata a 10 minuti. La corsa è confermata alle 12.20.

9.28 La classifica della qualifica di ieri della Moto2:

1 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team Kalex 280.7 1’51.778

2 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo Kalex 276.4 1’52.057 0.279 / 0.279

3 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo Kalex 286.6 1’52.084 0.306 / 0.027

4 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP40 Kalex 283.6 1’52.107 0.329 / 0.023

5 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 285.1 1’52.148 0.370 / 0.041

6 75 Albert ARENAS SPA Kipin Energy Aspar Team Boscoscuro 282.1 1’52.170 0.392 / 0.022

7 9 Jorge NAVARRO SPA +EGO Speed Up Boscoscuro 284.4 1’52.197 0.419 / 0.027

8 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 282.9 1’52.387 0.609 / 0.190

9 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 285.9 1’52.391 0.613 / 0.004

10 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing Kalex 288.1 1’52.400 0.622 / 0.009

11 44 Aron CANET SPA Kipin Energy Aspar Team Boscoscuro 277.8 1’52.478 0.700 / 0.078

12 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team Kalex 279.2 1’52.494 0.716 / 0.016

13 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 280.0 1’52.528 0.750 / 0.034

14 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 280.7 1’52.626 0.848 / 0.098

15 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 282.9 1’52.856 1.078 / 0.230

16 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team Kalex 277.8 1’52.879 1.101 / 0.023

17 54 Fermín ALDEGUER SPA +EGO Speed Up Boscoscuro 278.5 1’52.947 1.169 / 0.068

18 16 Joe ROBERTS USA Italtrans Racing Team Kalex 275.0 1’53.310 1.532 / 0.363

9.25 Abbiamo la conferma! Si parte alle 9.45. Entrano in pista ora i protagonisti della Moto3.

9.19 La sessione della Moto2 è stata accorciata di 10 minuti. La Moto3 scatterà alle 9.25.

9.15 La Safety Car è in pista per verificare le condizioni. La situazione sembra migliorare in questo momento.

9.03 La situazione non cambia. Non ci sono informazioni al momento. La sessione della Moto3 non è ancora iniziata.

8.50 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del warm-up per quanto riguarda la Moto2. La sessione è ritardata, al momento non si può scendere in pista per troppa nebbia.

Cronaca FP1 – Cronaca FP2 – Cronaca FP3 – Cronaca qualifiche

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del Gran Premio d’Aragon, tredicesimo atto della Moto2 2021. Lo spettacolo è assicurato nella moderna pista spagnola che precede di una settimana il primo dei due appuntamenti che si svolgeranno a Misano.

Occhi puntati sugli italiani. Fabio Di Giannantonio (Gresini) e Marco Bezzecchi (Sky), rispettivamente ottavo e nono in qualifica ieri, sono pronti a rimontare nella competizione odierna. Attenzione a Raul Fernandez (KTM), terzo in Q2 nonostante la rottura di una mano.

Quest’ultimo è attualmente secondo in classifica con 44 punti di ritardo sull’australiano Remy Gardner che si appresta a lottare per il successo contro Sam Lowes. Il britannico, autore della pole ieri, è il favorito d’obbligo in una pista che ha sempre gradito.

Appuntamento alle 9.10 per il warm-up, mentre la gara è prevista come sempre per le 12.20. Buon divertimento!

Foto: MotoGP Press