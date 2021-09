CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live del Memorial Marco Pantani, corsa dedicata al compianto fenomeno romagnolo, ormai giunta alla diciottesima edizione, che si svolge come di consueto nel finale di stagione.

La gara si snoderà lungo un tracciato di 199 chilometri con partenza da Castrocaro Terme-Terra del Sole ed arrivo ovviamente nella casa del Pirata, a Cesenatico. Percorso adatto a più schemi tattici: interessante il tratto intermedio, con Rocca delle Camminate (7,3 chilometri al 4%) e il Monte Cavallo (7 chilometri al 5,3%). Terminata la discesa del Monte Cavallo, per il gruppo inizierà un circuito da percorrere tre volte. All’interno di esso, si trova il Montevecchio, una salita di 4,3 chilometri al 7%. Dopo il terzo passaggio sull’ascesa in questione, i corridori affronteranno un’ultima asperità, uno strappo di 2 chilometri al 4,5% a Longiano. Gli ultimi cinquanta chilometri della gara, infine, saranno totalmente pianeggianti.

Da decifrare dunque come si muoverà il gruppo, se sulle salite si spezzerà, se partiranno attacchi da lontano, o se alla fine si arriverà sul traguardo con una volata ristretta. Il favorito in ogni caso è l’azzurro Sonny Colbrelli: il bresciano della Bahrain-Victorious va a caccia della prima vittoria in maglia di campione d’Europa e due giorni fa alla Coppa Sabatini ha confermato di essere ancora in un ottimo stato di forma.

Occhio agli altri italiani che dovranno dimostrare condizione eccellente verso la prova in linea dei Mondiali di ciclismo in programma in Belgio settimana prossima. Dalla coppia UAE Emirates formata da Diego Ulissi e Matteo Trentin (occhio anche al colombiano Fernando Gaviria che in una volata di gruppo diventerebbe il favorito in assoluto), passando per Gianni Moscon (Ineos Grenadiers) fino ad arrivare a Kristian Sbaragli, che correrà proprio con l’Italia guidata da Davide Cassani.

Appuntamento dalle 12.00 per non perdervi davvero nulla della nostra diretta.

Photo LiveMedia/Luca Tedeschi