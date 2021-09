LIVE Juventus-Sampdoria, Serie A calcio in DIRETTA: Allegri prova a dare continuità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus-Sampdoria match di Serie A 2021/2022, Max Allegri vuole la seconda vittoria di fila.

Chiesa, uscito infortunato contro lo Spezia, ha recuperato e potrebbe giocare titolare sulla sinistra. In mezzo probabile il rientro di Locatelli da titolare al fianco di Bentancur con Bernardeschi largo a destra. In avanti i titolari Dybala-Morata, mentre in difesa dovrebbe essere ancora De Ligt a fare coppia con Bonucci, Chiellini torna e Rugani può far rifiatare Bonucci. Torna Alex Sandro dall’inizio, con Cuadrado sulla destra. Tra i pali Perin fa riposare Szczesny. Fuori Rabiot per un problema alla caviglia.

D’Aversa potrebbe confermare la Sampdoria vista nella sconfitta contro il Napoli, Ekdal a centrocampo può fare coppia con Thorsby. In avanti Caputo e Quagliarella, in difesa conferma per Yoshida e Colley. Candreva e Damsgaard titolari esterni sulle fasce. Bereszynski e Augello terzini titolari, Audero in porta.

Partita: Juventus-Sampdoria

Data: 26 settembre 2021

Orario: 12.30

Canale tv: DAZN, Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4k (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite)

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

PROBABILI FORMAZIONI Juventus-Sampdoria

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Dybala, Morata.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Damsgaard; Caputo, Quagliarella.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Juventus-Sampdoria match di Serie A 2021/2022: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 12:30. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.