LIVE Juventus-Sampdoria 3-2, Serie A calcio in DIRETTA: vittoria sofferta per i bianconeri. Pagelle e highlights

14.35 Ecco le pagelle:

JUVENTUS (4-4-2): Perin 6; Cuadrado 7, De Ligt 6, Bonucci 6.5, Alex Sandro 6; Bernardeschi 5.5 (69′ Chiellini 6), Bentancur 6.5 (81′ McKennie s.v.), Locatelli 7, Chiesa 6 (69′ Ramsey 6); Dybala 7 (21′ Kulusevski 6.5), Morata 6 (81′ Kean s.v.). Allenatore: Allegri 6.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 6, Yoshida 7, Colley 6, Murru 5 (58′ Augello 6); Depaoli 5 (58′ Damsgaard 6.5), Thorsby 6 (86′ Askildsen s.v.), Ekdal 5 (58′ Adrien Silva 6), Candreva 6.5; Caputo 6 (69′ Torregrossa 6), Quagliarella 6. Allenatore: D’Aversa 6.

14.30 Partita spettacolare che vede una Sampdoria mai doma, Juventus che riesce a vincere nonostante non abbia ancora una fase difensiva solida. Seconda vittoria di fila per Max Allegri.

94′ Finisce la partita, Juventus-Sampdoria 3-2.

92′ Destro di Locatelli che finisce alto.

90′ Ci saranno quattro minuti di recupero.

88′ Dentro Askildsen, fuori Thorsby nella Sampdoria.

86′ Giallo per Kean, gioco pericoloso.

84′ Goooooooooooooool, Candrevaaaaaaaaaaaaa, accorcia le distanze Candreva con un tiro da fuori, Juventus-Sampdoria 3-2.

82′ Fuori Morata e Bentancur, dentro Kean e McKennie nella Juventus.

80′ Morata con il sinistro va ad un metro dal palo.

78′ Juventus che rallenta i ritmi di gioco, si preparano altri cambi.

76′ Fallo in attacco di Torregrossa contro Chiellini.

74′ Bianconeri che passano a 3 in difesa.

72′ Fuori Caputo e dentro Torregrossa nella Sampdoria.

70′ Fuori Bernardeschi e Chiesa, dentro Chiellini e Ramsey per la Juventus.

68′ Alex Sandro anticipa Quagliarella davanti la porta.

66′ Giallo per Cuadrado, fallo a centrocampo.

64′ Allegri comincia a far scaldare alcuni uomini della panchina.

62′ Triplo cambio per la Sampdoria: Augello prende il posto di Murru, dentro anche Damsgaard per Depaoli e Silva per Ekdal.

60′ Caputo per Quagliarella ma non riesce a segnare.

58′ Juventus che non molla, Chiesa per un soffio non entra in area di rigore.

56′ Goooooooooooooool, Locatelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Kulusevski mette in mezzo per Locatelli che non sbaglia, Juventus-Sampdoria 3-1.

54′ Locatelli da fuori non trova la porta.

52′ Giallo per Bentancur per trattenuta a centrocampo.

50′ Possesso palla prolungato per i bianconeri.

48′ Partita che riprende con lo stesso canovaccio tattico del primo tempo.

46′ Inizia la ripresa!

13.25 Dybala spacca la partita, ma poi subisce un infortunio muscolare che lo fa uscire dalla partita, raddoppia Bonucci su rigore ma Yoshida accorcia di testa.

A tra poco per il secondo tempo!

47′ Finisce il primo tempo, Juventus-Sampdoria 2-1.

46′ Goooooooooooooooool, Yoshidaaaaaaaaa, di testa il giapponese trova il secondo palo dopo un cross di Candreva, Juventus-Sampdoria 2-1.

45′ Perin respinge un tiro di Quagliarella.

43′ Goooooooooooooooooool, Bonucciiiiiiiiiiiiiiiiiiii, spiazzato Audero con un tiro forte, Juventus-Sampdoria 2-0.

41′ Rigore per la Juventus, tocco di mano di Murru su tiro di Chiesa.

39′ Kulusevski non riesce a trovare ancora la posizione in campo.

37′ Partita che viaggia sulle fiammate delle due squadre.

35′ Alex Sandro si fa tutta la fascia sinistra ma non riesce ad arrivare al cross.

33′ Juventus che perde un po’ di qualità con l’uscita di Dybala.

31′ Possesso palla prolungato per la Juventus.

29′ Kulusevski di testa non trova la porta.

27′ Bernardeschi cerca Kulusevski, ma il passaggio è sbagliato.

25′ Kulusevski da fuori manda alto sopra la traversa.

23′ Fuori Dybala e dentro Kulusevski nella Juventus.

21′ Infortunio muscolare per Dybala, sembra un serio problema.

19′ Destro di Caputo che finisce largo.

17′ Ci prova ancora Morata, blocca Audero.

15′ Possesso palla prolungato della Juventus.

13′ Audero miracolo su Morata dopo un tiro a botta sicura.

11′ Chiesa vicino al raddoppio tiro sull’esterno della rete da buona posizione.

9′ Goooooooooooooooooooool, Dybalaaaaaaaaaaaaaaaaa, tiro perfetto al volo di sinistro che finisce sul primo palo con Audero in ritardo, Juventus-Sampdoria 1-0.

7′ Juventus che prova molto a cercare Locatelli in mezzo al campo.

5′ Sampdoria molto alta in campo, spazi che si possono aprire.

3′ Colpo di testa di Ekdal che non trova la porta dopo un corner battuto da Candreva.

1′ Inizia la partita!

12.25 Entrano in campo le due squadre!

12.20 Mancano solo dieci minuti all’inizio del match.

12.16 Morata con Dybala è la coppia che in questo momento ha dato più garanzie rispetto a Kean-Dybala.

12.13 Cuadrado parte da terzino destro, formazione molto offensiva con Bernardeschi e Chiesa sulle ali.

12.10 Perin debutta da titolare, turno di riposo per Szczesny nonostante sia parso in ripresa nelle prestazioni.

12.07 Fabio Quagliarella ha disputato 84 partite con la maglia della Juventus in Serie A, realizzando 23 reti; contro i bianconeri ha realizzato quattro gol in 21 sfide nel massimo campionato, solo una in 10 confronti con i blucerchiati.

12.05 Ecco le formazioni ufficiali:

JUVENTUS (4-4-2): Perin; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bernardeschi, Locatelli, Bentancur, Chiesa; Dybala, Morata. All. Allegri

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Candreva; Caputo, Quagliarella. All. D’Aversa

