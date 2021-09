CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

4.19. Purtroppo non sono disponibili i tabellini dell’incontro e dunque vi rimandiamo alle varie cronache della gara. Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime sfide del volley internazionale. Buona giornata!

4.17: prestazione sublime della difesa russa e della alzatrice Kobzar che è riuscita ad innescare le proprie attaccanti anche in situazione di difficoltà, a differenza di Passaro che ha dovuto fare i conti con ricezioni traballanti che l’hanno costretta ad un gioco spesso scontato e ad alzate imprecise che hanno solo favorito il muro avversario

4.15: Sono bastati 75 minuti alla Russia per vincere una finale del Mondiale Under 18 a senso unico. Troppo più forte la squadra allenata da Alexander Karikov che ha preparato perfettamente la partita, mandando costantemente in difficoltà l’Italia in ricezione e riservando un trattamento particolare all’attaccante azzurra più forte, Ituma che non è riuscita mai a fare la differenza come le era riuscito nei match precedenti

25-20 Il muro regala alle russe il titolo di campionesse del mondo Under 18! Titolo meritatissimo, Italia surclassata in finale

24-20 Primo tempo Suvorova

20-23 Errore al servizio Italia

20-22 Primo tempo di Gannar, ultima ad alzare bandiera bianca

19-22 Fallo in palleggio Italia

19-21 Out l’attacco di Giuliani da 4, adesso è durissima

19-20 Il muro della nuova entrata Shvydkaia

19-19 Il muro di Popova. Aggancio Russia, inevitabile

19-18 Ace con l’aiuto determinante del nastro Russia

19-17 Errore al servizio Italia

19-16 La fast di Acciarri

18-16 Primo tempo Sergeeva

18-15 Mano out Viscioni da zona 2

17-15 Il muro di Popova su Ituma e la Russia si avvicina…

17-14 La diagonale di Kapralova da zona 4. Le azzurre non riescono a prendere le misure a muro a questa giocatrice che tira sempre in diagonale!

17-13 Itumaaaaaaaaaaa!!! La parallela da zona 4 col muro a uno

16-13 Aveva difeso anche un attacco potentissimo di Ituma da zona 4 il libero della Russia che non riesce a rigiocare

15-13 Vincente Kapralova da zona 4. Le russe stanno limitando Ituma

15-12 La diagonale stretta di Popova da zona 4

15-11 Giuliani vincente in diagonale da zona 2

14-11 Vincente Popova da zona 2

14-10 Errore di Viscioni in attacco

14-9 Diagonale vincente di Popova da seconda linea

14-8 Mano out Giuliani da zona 4

13-8 Errore al servizio Italia

13-7 Out l’attacco di Popova

12-7 Errore al servizio Russia

11-7 Primo tempo di Sergeeva. Serve la ricezione!

11-6 Vincente Popova da seconda linea

11-5 Out il primo tempo di Suvorova

10-5 Mano out di Giuliani da zona 4

9-5 La free ball di Gannar

8-5 Aceeeeeeeeeeeeee Itumaaaaaaaaaaa

7-5 Muroooooooooooo Gannaaaaaaaaaaaar

6-5 La fast di Gannar

5-5 Muro della Russia sulla pipe

5-4 errore al servizio Italia

5-3 Ituma vincente da zona 4 dopo la bella difesa azzurra. L’Italia ci prova

4-3 Errore al servizio Russia

3-3 Muro Sergeeva sul primo tempo

3-2 Errore al servizio Italia

3-1 Murooooooooooo Gannaaaaaaaaaaaar

2-1 Primo tempo Acciarri

1-1 Primo tempo Suvorova

1-0 Mano out di Viscioni da zona 4

Al momento non c’è partita. La battuta ficcante delle russe ha mandato letteralmente in tilt l’Italia che ha subito parziali pesanti. Russe più efficaci a muro e mai dome in difesa, a tal punto da mandare in difficoltà Ituma e compagne, che hanno commesso anche errori banali. Serve un cambio di marcia ma è molto, molto difficile

17-25 Vincente l’attacco da zona 4 di Kapralova che chiude il secondo set

17-24 Sulle mani interne del muro l’attacco di Giuliani da zona 4

16-24 Errore al servizio Italia

16-23 La pipe di Giuliani

15-23 Primo tempo Suvorova

15-22 Ituma sopra al muro in diagonale da zona 4

14-22 Mano out Popova da zona 4

14-21 Errore al servizio Russia

13-21 Vincente Popova da zona 2

13-20 Vincente la diagonale di Zamanskaia da zona 4

13-19 Out il primo tempo di Suvorova

12-19 Errore al servizio Russia

11-19 Il muro di Kobzar su Giuliani

11-18 Aceeeeeeee Passaro

10-18 Mano out Giuliani da zona 4

9-18 Out l’attacco di Ituma da seconda linea

9-17 Out il tocco di seconda intenzione di Kobzar

8-17 Primo tempo Sergeeva

8-16 Altra free ball sprecata malamente dalle azzurre, chiude Sergeeva in primo tempo

8-15 Aceeeeeeeee Itumaaaaaaaaa

7-15 La fast di Gannar, l’unica che al momento sembra non essersi arresa

6-15 Il muro di Gannar

5-15 Ituma tira dritto per dritto forte sulle mani del muro e la palla ricade nel campo azzurro

5-14 Kapralova vincente da zona 4

5-13 Ituma spreca la free ball e l’Italia viene punita dal mano out di Kapralova

5-12 Errore Russia

4-12 Il muro di Ituma. In fase punto qualcosa di buono si vede ma nella fase cambio palla siamo a zero

3-12 Il primo tempo di Gannar

2-12 Ace Zamanskaia. Non c’è partita. Le azzurre sono totalmente bloccate in ricezione e commettono errori su errori. Sembra abbiano già alzato bandiera bianca

2-11 Out Ituma da zona 4

2-10 Ace Zamanskaia

2-9 Azzurre in totale confusione, altra free ball, altro punto di Kapralova

2-8 Scolastico il gioco delle azzurre e la Russia trova un nuovo muro su Bellia

2-7 Ace Zamanskaia

2-6 La free ball di Suvorova. Azzurre già in grande affanno in ricezione e dall’altra parte c’è una squadra che mura bene e difende l’impossibile. Difficile uscire da questa situazione per la squadra di Mencarelli che deve cambiare atteggiamento in fretta

2-5 Il muro russo su Bellia

2-4 Out Ituma da zona 4. Troppi errore delle azzurre

2-3 Invasione Italia

2-2 Primo attacco vincente di Bellia da zona 2 ma le russe difendono tutto!

1-2 Primo tempo Suvorova

1-1 Mano out Popova da seconda linea

1-0 Aceeeeeeeeeeeeeeee Giulianiiiiiiiiiiii

16-25 Vincente l’attacco di Zamanskaia sulle mani alte del muro da zona 4. Si chiude così un primo set a senso unico, dominato dalla squadra russa

16-24 Vincente la diagonale di Ituma da zona 4

15-24 Muro di Ituma sul primo tempo. Troppo tardi per questo set ma sembra che le azzurre si siano riprese

14-24 Ace di Giuliani

13-24 Vincente la diagonale di Giuliani da zona 2

12-24 Kobzar vince il contrasto a rete

12-23 Ancora il muro azzurro. L’Italia prova a prendere coraggio in vista del prossimo set

11-23 Il muro di Acciarri

10-23 Errore al servizio Russia

9-23 La Russia fa quello che vuole! Primo tempo di Sergeeva

9-22 Mano out Kapralova da zona 4

9-21 Errore al servizio Italia

9-20 Vincente Giuliani da zona 4

8-20 Invasione Italia

8-19 Ituma sopra al muro da zona 4

7-19 Popova implacabile da zona 4

7-18 Vincente la parallela di Ituma da zona 4

6-18 Entra Bellia e sbaglia da zona 4

6-17 Ituma interrompe la serie negativa con un grande attacco da zona 4

5-17 Out il primo tempo di Acciarri

5-16 Non si passa! Ancora Suvorova dominante a muro. Ci provano tre volte le azzurre che non trovano la soluzione

5-15 Il muro di Suvorova su Ituma

5-14 Primo tempo Suvorova. Ricezione pessima delle azzurre

5-13 Ace Sergeeva. Azzurre in grande difficoltà in tutti i fondamentali

5-12 Primo tempo Suvorova

5-11 Ancora out Viscioni da zona 2. Molto contratte le azzurre

5-10 Out l’attacco di Viscioni da zona 2

5-9 Primo tempo Sergeeva

5-8 Diagonale stretta vincente di Giuliani da zona 2

4-8 Diagonale vincente di Kapralova da zona 4

4-7 La diagonale vincente di Giuliani da zona 4

3-7 Ancora il muro russo su Giuliani

3-6 La fast di Gannar

2-6 Muro Popova

2-5 Ace Zamanskaia

2-4 Diagonale vincente di Kapralova da zona 4

2-3 Diagonale vincente di Ituma da zona 4

1-3 Popova vincente da zona 4

1-2 Primo tempo Gannar

0-2 Invasione Italia

0-1 Subito il muro russo su Ituma

3.00: Formazioni in campo! Tutto confermato in casa azzurra

2.57: Squadre schierate a fondo campo per gli inni

2.56: L’Italia a meno di sorprese dovrebbe schierare Passaro in palleggio, Viscioni opposta, le centrali Gannar e Acciarri, le bande Ituma e Giuliani e il libero Barbero

2.53: A spaventare sono in particolar modo l’opposto Alina Popova e la schiacciatrice Anastasiia Kaparlova, top scorer ieri nella sfida con la Serbia, attenzione alle temibili centrali Natalia Suvorova e Varvara Sergeeva e alla ricezione del martello Daria Zamanskaia e alla qualità della palleggiatrice Viktoriia Kobzar

2.51: La Russia fa paura a muro e per la precisione dei suoi attacchi, le giocatrici sono alte e molto potenti. Hanno demolito Polonia e Serbia tra quarti di finale e semifinali e si presentano baldanzose all’appuntamento decisivo

2.49: Le azzurre si affideranno ancora una volta alla potenza della schiacciatrice Ituma, top scorer con 22 punti in tre set nella sfida contro gli Stati Uniti ma tutta la squadra è cresciuta nel corso della manifestazione, giocando una buona pallavolo

2.46: Nella finale che valeva la medaglia di bronzo gli Usa hanno sconfitto 3-1 (25-23, 25-18, 2628, 25-18) la Serbia

2.43: La rassegna iridata in programma a Durango in Messico è giunto alla giornata conclusiva e l’Italia guidata da Marco Mencarelli è in finale per la quarta volta consecutiva, a dimostrazione dell’ottimo lavoro che si continua a svolgere a livello giovanile italiano.

2.40: Buona giornata agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live di Italia-Russia, finale dei Mondiali Under 18 di volley femminili 2021.

Foto: Fivb