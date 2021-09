LIVE Italia-Portogallo 3-6, Europei beach soccer in DIRETTA: Ramacciotti e compagni cedono a Leo Martins e soci. Lusitani in finale, azzurri per il bronzo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

FINISCE QUI: Italia-Portogallo 3-6. I lusitani accedono alla finalissima di domani contro la Bielorussia, per gli azzurri invece ci sarà la finale per il bronzo.

00:05 Ultimi istanti di gara.

00:10 ZURLO, SU RIGORE, NON SBAGLIA! Italia-Portogallo 3-6: il bomber fissa il risultato finale di questa partita.

01:00 Sessanta secondi al termine.

01:44 BRUNO TORRES! Italia-Portogallo 2-6: direttamente dal calcio d’inizio, sfruttando la deviazione di schiena di Zurlo, arriva il gol che richiude il discorso.

01:45 ZUUUUUURLO! Italia-Portogallo: 2-5. Gli azzurri provano a reagire con la giocata individuale di uno dei suoi bomber.

02:36 JORDAN, COL GOL CHE METTE LA PAROLA FINE A QUESTA PARTITA! Italia-Portogallo 1-5: uno-due del migliore in campo con Bernardo e rete. Esulta l’arena di Figueira da Foz.

03:25 Paterniti, che nel frattempo è rientrato in campo al posto del collega Casapieri, sbaglia un riferimento coi piedi per Giordani. Il Portogallo anestetizza i ritmi.

05:53 PINTADO CON UN TAP-IN FORTUNATO. Italia-Portogallo: 1-4. Dopo il tiro libero respinto da Casapieri, il lusitano si è avventato sulla palla calciandola in qualche modo verso la porta difesa dall’estremo difensore italiano. La traiettoria scaturita dall’impatto con la sfera si è rivelata quella di un pallonetto vincente. Gol che di fatto sigilla la sfera in favore dei padroni di casa.

05:55 Tiro libero per Pintado, che ha subito fallo da Marinai.

06:44 PALO DEL PORTOGALLO! Pinhal va vicinissimo alla rete che avrebbe definitivamente chiuso la partita.

07:20 ZURLO, IN POSIZIONE CENTRALE: SPEDISCE ALTO! Occasione sprecata dall’attaccante della nazionale.

08:00 L’Italia prova a riaprirla, ma rischia di capitolare: salvataggio decisivo di Gentilin su un Bernardo pronto, dal cuore dell’ipotetica area di rigore, a spingere la palla in porta.

08:44 RAMACCIOTTI PROVA IN GIRATA! Andrade si supera opponendo il corpo alla conclusione del capitano della nazionale italiana.

10:04 GRANDE SCHEMA DEL PORTOGALLO E GOL! Italia-Portogallo 1-3: Lourenço per Bernardo che sull’out di sinistra inventa la giocata mettendo in mezzo per Leo Martins, il quale al volo col destro incrocia trafiggendo Casapieri.

10:11 Ci ha provato Casapieri, dopo aver compiuto un tiro, addirittura dalla sua porta. Intanto Giordani a commesso un fallo su Lourenço.

11:00 Primo minuto di gioco molto confuso.

SI RIPARTE COL TERZO PERIODO!

Ora una breve pausa.

SI VA ALL’ULTIMO RIPOSO: Italia-Portogallo 1-2.

00:00 Angolo per l’Italia, palla persa, ribaltamento per il Portogallo con Bernardo che prova il pallonetto: palla alta sopra la traversa difesa da Casapieri.

00:21 Jordan dopo aver subito fallo in mezzo al campo…va con la bordata: palla fuori.

01:00 Ultimo minuto di gioco del secondo tempo.

01:31 MARINAI, PALO ESTERNO A DIRE DI NO! Il secondo legno della partita dell’Italia.

02:00 Lourenço ci prova col mancino: la sua conclusione viene controllata con lo sguardo da Casapieri.

03:20 Angolo per l’Italia: ci prova Giordani, la sua conclusione non spaventa Andrade.

04:10 Ammonito intanto Brilhante, ma il suo fallo è avvenuto in una zona d’attacco per il Portogallo. E’ impossibile da lì cercare la conclusione.

05:20 L’Italia prova a recuperare affidandosi anche a una robusta girandola di cambi nel quintetto.

07:06 CASAPIERI DICE DI NO AL PORTOGALLO! Il portiere azzurro chiamato due volte a opporsi a Leo Martins e Lourenço risponde presente.

07:55 Zurlo, sfortunato! Bell’aggancio dell’attaccante italiano che però, nel momento dell’alzata, non impatta bene il pallone.

09:12 Giordani salva sul tacco di Leo Martins! L’Italia (oggi in maglia bianca) sul punto di concedere un doppio vantaggio ai rivali.

10:09 Reazione degli azzurri con Gentilin: conclusione la sua che scalda i guanti di Andrade.

10:12 DOCCIA FREDDA PER GLI AZZURRI: Italia-Portogallo 1-2, il gol di Leo Martins che sotto porta si fa trovare pronto all’appuntamento dopo un’azione devastante di Jordan, capace di seminare tutta la difesa tricolore.

11:21 VA GORI…PALO! Sfortunatissimo l’azzurro che aveva spiazzato il portiere portoghese.

11:21 Travolgente azione con Gori protagonista! Il bomber viene steso per quello che di fatto sarà quasi un penalty.

11:50 L’Italia ha sostituto, in porta, Paterniti con Casapieri.

12:00 SI RIPARTE COL SECONDO TEMPO!

Torniamo a breve per la cronaca del secondo dei tre tempi.

00:00 FINISCE IL PRIMO TEMPO: Italia-Portogallo 1-1.

02:00 Tiro libero per Gentilin, che ci prova! Andrade respinge disinnescando la botta dell’azzurro.

02:20 Ancora Jordan! Tiro al volo del portoghese, con la palla che termina a lato della porta difesa da Paterniti.

04:00 GIOOOOOOOOORDANI! Italia-Portogallo 1-1: combinazione vincente fra Gentilin e Giordani, con quest’ultimo che, da posizione impossibile, sfodera una rovesciata angolata che supera Andrade e pareggia i conti.

04:05 Ramacciotti col destro secco, Andrade va giù e blocca senza problemi.

04:10 Brilhante stende Ramacciotti in mezzo al campo: una buona chance per gli azzurri.

05:00 Fuori Gori, dentro Zurlo: Del Duca prova a movimentare un attacco che in questo momento è inerme.

05:52 Brilhante è attivissimo in questi primi minuti.

06:42 Angolo per il Portogallo: fa buona guardia la difesa azzurra che ricaccia indietro gli avversari.

07:13 Primi cambi per le due squadre. L’Italia mette Frainetti, che va a presidiare la zona difensiva.

08:00 Rovesciata di Lourenço: palla out.

09:21 Del Duca prova a scuotere i suoi.

10:00 C’è solo il Portogallo in campo in questo avvio.

10:46 JORDAN, SU UN TIRO LIBERO: ITALIA-PORTOGALLO 0-1!

SI VA! E’ COMINCIATA ITALIA-PORTOGALLO.

16:52 Ramacciotti e Torres ai sorteggi.

16:48 Esecuzione degli inni nazionali.

16:45 Le squadre riemergono adesso sulla sabbia.

16:40 C’è qualche minuto di ritardo nel programma.

16:35 L’arena di Figueira da Foz inizia a infiammarsi in vista di un match che ha tutti i crismi della spettacolarità e del pathos.

16.30 Un quarto d’ora all’inizio del match.

16.25 I giocatori hanno iniziato la fase di riscaldamento su una sabbia che si preannuncia rovente.

16.20 Amici del grande calcio, del grande beach soccer: benvenuti! Si scaldano i motori è proprio il caso di dirlo per quella che a tutti gli effetti è una semifinale, in questi Europei 2021: l’Italia sfida il Portogallo.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match fra Italia e Portogallo, valido per la terza e ultima giornata della fase a gironi della Superfinal degli Europei 2021 di beach Soccer.

Tutto in 36 minuti. Gli azzurri contro i lusitani padroni di casa: chi vince accede alla finalissima di domani, chi perde andrà a giocarsi il bronzo.

I ragazzi di Emiliano Del Duca hanno fatto sin qui percorso netto battendo 7-3 la Svizzera e 5-3 l’Ucraina, così come i portoghesi, vincitori 7-5 contro gli ucraini e 3-2 contro gli elvetici: chi la spunterà?

La parola allora va all’unico giudice supremo: il campo. Di certo non mancheranno duelli spumeggianti e giocate spettacolari. L’Italia si aggrappa alla vena realizzativa del bomberissimo Gabriele Gori e di un ispirato Emmanuele Zurlo, il Portogallo al killer instinct di Léo Martins e del “gemello” Jordan: lo show è garantito.

Foto: sergey pozhoga / Shutterstock.com