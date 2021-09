CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Lituania, match valido per la sesta giornata del gruppo C delle qualificazioni europee al campionato mondiale di calcio 2022 in Qatar. Dopo i pareggi con Bulgaria e Svizzera gli azzurri di Mancini cercano il riscatto a Reggio Emilia.

L’Italia di Roberto Mancini arriva al match del “Mapei Stadium-Città del Tricolore” dopo le due ultime opache uscite contro Bulgaria a Firenze (1-1 con i goal di Chiesa e Iliev) e Svizzera, diretta rivale per il primo posto nel raggruppamento, a Berna (0-0). I campioni d’Europa in carica questa sera dovranno ritrovare la vittoria per scongiurare qualsiasi tipo di spauracchio che possa riportare alla mente l’ultimo percorso di qualificazione alla maggiore competizione internazionale per squadre nazionali.

Il tecnico di Jesi sarà alle prese con molte defezioni, negli ultimi giorni hanno abbandonato il ritiro per infortuni vari Verratti, Pellegrini, Immobile, Insigne e Zaniolo. Mancini sarà dunque chiamato a ridisegnare una nuova formazione facendo di necessità virtù. Possibile l’inserimento dal 1′ di Pessina e Sensi a centrocampo con Locatelli, mentre il tridente offensivo potrebbe essere composto dai giovani classe 2000 Kean e Raspadori e completato da Bernardeschi. In difesa invece davanti a Donnarumma dovrebbero agire Acerbi e Bastoni da centrali, Di Lorenzo a destra e Biraghi a sinistra.

La Lituania del c.t. Valdas Ivanauskas, che assente per Covid sarà sostituito dal vice Tomas Razanauskas, è fino a qui fanalino di coda del girone con 0 punti raccolti e reduce dalle sconfitte con Irlanda del Nord in casa (1-4) e Bulgaria in trasferta (1-0). All’andata del 31 marzo scorso a Vilnius l’Italia si impose 2-0 con i goal di Stefano Sensi al 48′ e di Ciro Immobile su rigore al quarto minuto di recupero.

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Biraghi; Locatelli, Sensi, Pessina; Bernardeschi, Raspadori, Kean. All. Mancini.

LITUANIA (4-2-3-1): Setkus; Lasickas, Satkus, Utkus, Baravykas; Megelaitis, Simkus; Novikovas, Cernych, Kazlauskas; Dubickas. All. Razanauskas.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Lituania, match valido per la sesta giornata del girone C delle qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. Si giocherà al “Mapei Stadium-Città del Tricolore” di Reggio Emilia con calcio d’inizio alle ore 20.45. Buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale con ampio pre-partita a partire dalle 19.45.

