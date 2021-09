LIVE Italia-Irlanda 7-15 rugby femminile in DIRETTA: azzurre battute, ora i Mondiali si allontanano pericolosamente

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie a tutti per aver seguito con noi la diretta di questa sfida di rugby femminile e buona giornata!

Vince, dunque, l’Irlanda che supera 15-7 l’Italia e conquista la prima vittoria nel torneo di qualificazione per i Mondiali di Nuova Zelanda 2021. Azzurre che non conquistano il bonus e, ora, anche una vittoria con la Spagna potrebbe non bastare alla qualificazione diretta. Decisivo, ora, battere le iberiche per restare in corsa per i Mondiali, mentre l’Irlanda fa un passo importante almeno per il torneo di ripescaggio.

80′ Ancora una touche sbagliata dall’Italia, ora ultima mischia

79′ Irlanda palla in mano e in controllo del match a un minuto dalla fine

78′ Italia che non riesce proprio a risalire il campo. Irlanda a un passo dalla vittoria, e senza punto di bonus le cose si complicano tantissimo per le azzurre

76′ Pallone perso in avanti dalle azzurre e nuova pressione irlandese

75′ Fallo irlandese e ripartenza veloce delle azzurre che arrivano sulla metà campo

74′ Prova a risalire il campo l’Italia, ma le azzurre vengono portate in rimessa laterale

72′ Italia schiacciata nei propri 22 metri. Questo risultato, senza bonus difensivo, allontana la qualificazione diretta ai Mondiali

70′ Irlanda che conquista una punizione in mischia, azzurre veramente in grande difficoltà ora

69′ Touche storta dell’Italia, ma poi touche sbagliata anche dall’Irlanda

68′ Troppi errori al piede per l’Italia e Irlanda che resta nella metà campo azzurra

66′ Torna in campo Beatrice Rigoni, parità ristabilita

65′ Bene la difesa azzurra e Furlan che obbliga al tenuto l’Irlanda

64′ Soffrono le azzurre in inferiorità numerica ora

63′ Trasformazione della Flood e Irlanda che va oltre break. Italia-Irlanda 7-15

61′ Calcio sbagliato malamento e contrattacco dell’Irlanda che va in meta con Murphy Crowe. Italia-Irlanda 7-13

61′ Due falli irlandesi e Italia che ora ha la possibilità di guadagnare metri e una touche in attacco

58′ A segno il piazzato di Flood. Italia-Irlanda 7-8

57′ Ennesimo tenuto azzurro e nuova chance per l’Irlanda a 5 metri dalla linea, va sulla piazzola la Flood

56′ Touche rubata dall’Italia, che ora deve ripartire dalla propria linea di meta

55′ Il TMO ha, invece, indicato un avanti volontario, giallo per Beatrice Rigoni

55′ Touche per l’Irlanda sempre in attacco

54′ Mischia per l’Irlanda sui 22 metri

53′ Trasformazione di Michela Sillari, Italia in vantaggio! Italia-Irlanda 7-5

51′ METTAAAAAAAAAA ITALIAAAAAAAAAAAAA!!! Palla recuperata, contrattacco con Furlan, palla a Beatrice Rigoni che sfonda e va in meta! Italia-Irlanda 5-5

49′ Touche sbagliata e ancora una volta nulla di fatto

49′ Tenuto anche dell’Irlanda e nuova chance per l’Italia che può conquistare una touche in attacco

48′ Ancora una volta dominio irlandese nei punti d’incontro e punizione guadagnata dalle nostre avversarie

47′ Cartellino giallo per l’estremo irlandese Considine e punizione per le azzurre

47′ Ora buona azione azzurra e TMO che sarà chiamato per controllare un placcaggio irlandese

45′ Azzurre troppo lente palla in mano, non riescono a costruire azioni pericolose

43′ Azzurre che recuperano il pallone, ma si ostinano a giocarlo alla mano nei propri 22. Avanti irlandese e mischia azzurra vicino alla metà campo

42′ Irlanda che avanza fin dentro i 22 azzurri

41′ Ripartito il match, primo possesso per le irlandesi

Finisce il primo tempo con l’Irlanda in vantaggio 5-0 con la meta della Parsons al 29′. Italia che fa la partita nella prima metà del tempo, ma poi crescono le irlandesi e azzurre in sofferenza soprattutto nei punti d’incontro.

40′ Ancora un pallone perso nel punto d’incontro e ultimo attacco per l’Irlanda

39′ Ancora in sofferenza l’Italia nei punti d’incontro, ma azzurre che conquistano comunque una mischia in difesa

37′ Buco trovato dall’Irlanda e azzurre che commettono fallo. Irlanda che si salva e può risalire il campo

36′ Nulla di fatto. La maul azzurra portata fuori dal campo e palla all’Irlanda

35′ Bella e lunga azione azzurra, non arriva la meta, ma c’è una punizione per l’Italia

33′ Avanti volontario, ma si salva la Higgins che non prende il giallo. Punizione per l’Italia

33′ Avanti irlandese e il TMO controllerà se è volontario o meno

32′ Aggressive le azzurre sulla Murphy Crowe e touche conquistata nella metà campo irlandese

30′ Trasformazione mancata da Flood

29′ Devastante maul irlandese e arriva la meta con la Parsons. Italia-Irlanda 0-5

28′ Italia che recupera la palla e la calcia in touche, ma con le irlandesi che restano a dominare il territorio

26′ Ostruzione involontaria azzurra e Irlanda che continua a mettere pressione nei 22, ora le azzurre soffrono

25′ Palo preso dalla Flood e Italia che si salva!!!

24′ Punizione pericolosa per l’Irlanda ben dentro i 22 metri azzurri

21′ Prima vera azione irlandese del match che mette in difficoltà la difesa azzurra e mischia per le ospiti fuori dai 22 metri

20′ Ancora un tenuto azzurro, ottima l’Irlanda nei breakdown

19′ Avanza ora l’Italia che entra nei 22 irlandesi, ma azzurre che si isolano e fallo per l’Irlanda

18′ Terzo fallo del pilone irlandese in mischia e nuova opportunità per l’Italia in attacco

17′ Brutto calcio irlandese con il pallone che rotola in zona morta e possesso riconquistato dall’Italia

15′ Avanti azzurro e chance per l’Irlanda con una mischia nella metà campo italiana

14′ Ottima difesa dell’Irlanda e azzurre che faticano tantissimo ad avanzare palla in mano

13′ Fallo irlandese in mischia e Italia che può risalire il campo

12′ Ancora un intercetto, ancora un errore di Sara Barattin, ma c’è avanti e ci salviamo

11′ Touche rubata dall’Italia che velocemente risale il campo!!!!

11′ Touche per le irlandesi poco fuori dai 5 metri, chance per le avversarie delle azzurre

10′ Punizione a favore dell’Irlanda in attacco

9′ Nuovo intercetto irlandese e Italia che deve ripartire dai propri 22

8′ Punizione conquistata dall’Italia che ora hanno una touche nella metà campo irlandese

6′ Azzurre che fanno il match, ma Irlanda aggressiva in difesa e fatichiamo a risalire il campo

4′ Dopo una lunga azione azzurra palla recuperata dall’Irlanda

3′ Reset della mischia, fase ancora di studio del match

1′ Azzurre che escono dai propri 22 e mischia per l’Italia per un avanti irlandese

1′ Calcio d’avvio irlandese e primo possesso azzurro. A Parma dopo la pioggia ora è uscito il sole, ma terreno pesante

14.55 Squadre in campo e pronte per il fischio d’inizio. Quella di oggi per Sara Barattin sarà la 100sima presenza in azzurro.

14.50 Ecco l’Italia che affronterà l’Irlanda: Vittoria Ostuni Minuzzi, Manuela Furlan, Maria Magatti, Michela Sillari, Beatrice Rigoni, Sara Barattin e Veronica Madia nella trequarti. Il pack, invece, sarà formato da Gaia Maris, Melissa Bettoni, Lucia Gai, Valeria Fedrighi, Giordana Duca, Ilaria Arrighetti, Francesca Sgorbini ed Elisa Giordano.

14.40 L’Irlanda a sorpresa è uscita sconfitta dal match d’esordio contro la Spagna, perdendo 8-7. Quella di oggi, dunque, è una sfida da dentro o fuori, con le irlandesi obbligate a vincere per restare in corsa almeno per un posto nel torneo di ripescaggio.

14.35 Le azzurre di Andrea Di Giandomenico hanno battuto all’esordio la Scozia, e ora affronteranno Irlanda e Spagna in un torneo che manderà la prima classificata ai Mondiali.

14.30 Buongiorno a tutti per la diretta live di Italia-Irlanda, match valevole per la qualificazione ai Mondiali femminili di rugby 2022 in Nuova Zelanda.

Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida del torneo di qualificazione ai Mondiali di rugby tra l’Italdonne e l’Irlanda, valevole per il secondo turno del torneo.

L’Italia femminile arriva all’appuntamento dopo la netta e convincente vittoria contro la Scozia, mentre a sorpresa l’Irlanda ha perso 8-7 contro la Spagna. Due risultati che rendono la sfida di oggi un vero e proprio spareggio, con le irlandesi spalle al muro, mentre le azzurre sono chiamate a vincere per garantirsi matematicamente almeno l’accesso al torneo di ripescaggio. Si parte dal 25-5 per l’Irlanda pochi mesi fa al Sei Nazioni, ma domenica scorsa si sono viste due squadre molto diverse e tutto è possibile.

Per la sfida di oggi Di Giandomenico si affida a un triangolo allargato formato da Vittoria Ostuni Minuzzi, Manuela Furlan e Maria Magatti, con centri Michela Sillari e Beatrice Rigoni, mentre in mediana ci saranno Sara Barattin (che toccherà quota 100 caps in azzurro!) e Veronica Madia. Il pack, invece, sarà formato da Gaia Maris, Melissa Bettoni, Lucia Gai, Valeria Fedrighi, Giordana Duca, Ilaria Arrighetti, Francesca Sgorbini (unica novità rispetto alla Scozia, titolare al posto di Giada Franco) ed Elisa Giordano.

La sfida tra Italia e Irlanda inizierà alle ore 15:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: Alessio Tarpini – LPS