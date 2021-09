Il fine settimana dello sport mondiale sarà caratterizzato dalla Ryder Cup e dalla Laver Cup. Per la prima volta le due competizioni si incrociano ed entrambe saranno di scena negli Stati Uniti. La Ryder ha sicuramente più storicità e vanta un fascino particolare, ma anche la Laver sta assumendo sempre più importanza e significato, edizione dopo edizione. Quella del 2021 si giocherà a Boston ed interessa da vicino anche i colori azzurri.

Nel team europeo, infatti, è presente Matteo Berrettini, che si candida a ricoprire un ruolo molto importante nella squadra capitanata da Bjorn Borg. Oltre al romano sono stati selezionati il neo detentore degli US Open Daniil Medvedev, il campione olimpico Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev e Casper Ruud, con Feliciano Lopez nel ruolo di riserva. Una squadra davvero molto forte e che per la prima volta dovrà fare a meno di uno dei Big Three.

Berrettini ha ampiamente meritato la convocazione ed è una pedina fondamentale per l’Europa. Sul cemento indoor del TD Garden di Boston, il numero sette del mondo potrebbe risultare devastante con il suo servizio, arma principale per contrastare un Team World che fa della battuta un suo punto di forza (presenti Auger-Aliassime, Shapovalov, Isner, Opelka e Kyrgios).

Nella formula della Laver Cup sono determinanti anche i doppi e, se c’è un giocatore che sa esprimersi alla grande in coppia nel team europeo, è proprio Berrettini. Matteo è certamente il migliore “doppista” tra i presenti e dunque Bjorn Borg potrà davvero selezionare nel modo più accurato la presenza del nostro portacolori. In un 2021 già entusiasmante, la Laver Cup è solo il primo grande obiettivo per un finale di stagione che può proiettare Berrettini ancora più in alto, con ancora una Coppa Davis e le ATP Finals a Torino da giocare.

Foto: LaPresse