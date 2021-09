Judo, Grand Prix Zagabria 2021: presenti 5 azzurri nel primo evento World Tour post-olimpico

Riparte ufficialmente domani il World Tour di judo, dopo oltre tre mesi di pausa, con la prima giornata di gara del Grand Prix di Zagabria 2021. Si tratta del primo evento del circuito maggiore in calendario dopo i Giochi Olimpici di Tokyo, perciò molti big hanno deciso di saltare questa competizione per preparare il prossimo Grand Slam di Parigi del 16-17 ottobre.

Grande occasione dunque per le seconde linee di alcuni Paesi come l’Italia, in attesa del ritorno alle competizioni di chi ha preso parte alle ultime Olimpiadi. Martina Castagnola (52 kg), Angelo Pantano, Biagio D’Angelo (60), Carmine Maria Di Loreto (66) e Gennaro Pirelli (90) hanno scelto di gareggiare a Zagabria con l’obiettivo di ben figurare in un torneo importante ma privo di grandi campioni.

Presente in Croazia un solo n.1 del ranking mondiale, il fuoriclasse 21enne georgiano Tato Grigalashvili (81 kg), chiamato al riscatto dopo la bruciante delusione del quinto posto olimpico. Da segnalare anche la partecipazione di altri judoka di primo livello globale come la slovena Andreja Leski (argento mondiale in carica nei 63 kg), la francese Astride Gneto (terza al Masters 2021 nei 52 kg) e alcuni componenti della squadra russa al maschile.

Castagnola è testa di serie n.6 del tabellone nei 52 kg e ha sulla carta una buona chance per provare a raggiungere la finalissima, dove potrebbe però fronteggiare la fortissima Gneto. Ambizioni importanti da podio anche tra gli uomini nei 60 kg per Pantano e D’Angelo, alla luce di un campo partenti di livello medio-basso per un evento del World Tour. Situazione più complessa per Di Loreto e Pantano, inseriti in Pool abbastanza competitive nelle rispettive categorie.

Foto: IJF