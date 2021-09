Judo, Grand Prix Zagabria 2021: Grigalashvili e Leski non deludono, vince Heydarov nei 73 kg

La seconda giornata di gara del Grand Prix di Zagabria 2021 si è appena conclusa con lo svolgimento dei tornei riservati ad altre quattro categorie di peso, senza atleti italiani coinvolti. Il movimento azzurro verrà rappresentato domani nel day-3 da Gennaro Pirelli nei -90 kg.

Non hanno deluso le aspettative della vigilia quest’oggi due dei protagonisti più attesi dell’intera manifestazione, Tato Grigalashvili e Andreja Leski, entrambi a caccia di riscatto dopo aver fallito (in un modo o nell’altro) l’obiettivo a cinque cerchi. Il fuoriclasse 21enne georgiano, n.1 del ranking mondiale nei -81 kg, ha dominato la competizione mettendo a segno tre ippon consecutivi per poi imporsi in finale sul brasiliano Guilherme Schimidt con un waza-ari.

Successo mai realmente in discussione nei -63 kg femminili anche per la slovena Leski, n.3 al mondo ma costretta a guardare le Olimpiadi da casa per aver perso la selezione interna con la connazionale Tina Trstenjak (oro a Rio 2016 e argento a Tokyo 2021). Completano il podio a Zagabria l’olandese Geke Van Der Berg, seconda, la kosovara Laura Fazliu e la ceca Renata Zachova, terze.

Risultato meno scontato nei –70 kg, dove a trionfare è stata un’altra slovena. Anka Pogacnik, alla seconda affermazione della carriera in un Grand Prix, ha sconfitto nell’atto conclusivo per ippon al Golden Score la britannica Kelly Petersen Pollard. Conferma ad alti livelli nei -73 kg dopo il quinto posto agli ultimi Mondiali per l’azero Hidayat Heydarov, vincitore a Zagabria dopo aver regolato in finale il temibile moldavo Victor Sterpu.

Di seguito il riepilogo dei podi della seconda giornata del Grand Prix Zagabria 2021 di judo:

-63 kg F

1 Leski (Slo)

2 Van den Berg (Ned)

3 Fazliu (Kos) e Zachova (Cze)

-70 kg F

1 Pogacnik (Slo)

2 Petersen Pollard (Gbr)

3 Lengweiler (Sui) e Sobierajska (Pol)

-73 kg M

1 Heydarov (Aze)

2 Sterpu (Mda)

3 Hristov (Bul) e Makhmadbekov (Rus)

-81 kg M

1 Grigalashvili (Geo)

2 Schimidt (Bra)

3 Gotonoaga (Mda) e Rajkai (Hun)

Foto: IJF