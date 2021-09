Il World Tour di judo, dopo una pausa di oltre quattro mesi (in cui si sono disputati Mondiali e Olimpiadi), riparte ufficialmente venerdì 24 settembre con il Grand Prix di Zagabria 2021. 251 atleti provenienti da 36 Nazioni sono iscritti al primo evento del circuito maggiore post-olimpico, che metterà in palio un massimo di 700 punti per il ranking mondiale.

Comincia di fatto in Croazia il nuovo ciclo olimpico del judo verso i Giochi di Parigi 2024, in attesa di conoscere le date del prossimo periodo di qualificazione a cinque cerchi. L’Italia, dopo le due medaglie di bronzo conquistate a Tokyo da Odette Giuffrida e Maria Centracchio, sfrutterà questo finale di stagione per dare un’opportunità importante a diverse seconde linee.

Assenti per il momento (almeno fino al Grand Slam di Parigi del 16-17 ottobre) tutti gli elementi della squadra olimpica che ha gareggiato in Giappone, saranno di scena a Zagabria 5 azzurri che vanno ancora a caccia del primo podio nel World Tour. In campo femminile l’unica judoka italiana in gara sarà la 21enne Martina Castagnola (52 kg), settima al Grand Slam di Antalya dello scorso 1° aprile.

Impegnato nella prima stagione da senior, Gennaro Pirelli ha il potenziale per ben figurare in Croazia nei -90 kg, mentre c’è grande curiosità per vedere all’opera nelle categorie più leggere i vari Angelo Pantano, Biagio D’Angelo (entrambi -60 kg) e Carmine Di Loreto (-66 kg).

Foto: IJF