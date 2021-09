Volley, Italia-Germania 3-0: le pagelle degli azzurri. Pinali, che risposta! Lavia e Michieletto super

PAGLELE ITALIA-GERMANIA 3-0 EUROPEI VOLLEY

SIMONE GIANNELLI 9: Una prova immensa in regia dell’alzatore azzurro, a tal punto da mandare in tilt i granitici muratori tedeschi che, in un’ora e venticinque, non riescono a capirci nulla. Pelo nell’uovo? Nessun ace diretto (ma pressione al servizio comunque ottima) e nessun punto con i tocchi di seconda intenzione ma probabilmente la partita perfetta non esiste. Ottimo a muro.

DANIELE LAVIA 9: Decisivo per scardinare le (poche) certezze della Germania. In ricezione è quello che soffre di più ma è anche quello che si deve sobbarcare il lavoro sporco, con i battitori tedeschi più pericolosi che lo vanno spesso a cercare. In attacco chiude con un ottimo 55%, mettendo a terra palloni fondamentali e aggiunge 4 muri in momenti importanti del match.

GIANLUCA GALASSI 7.5: Non è la sua prova più appariscente ma gioca una gara di grande sostanza. Non era partita da grandi numeri per i centrali, visto che la scelta era di far spostare i farraginosi muratori avversari ma da lui arriva un muro molto importante e da segnalare c’è un livello altissimo al servizio che almeno in un paio di occasioni permette all’Italia di scavare solchi importanti nel punteggio.

GIULIO PINALI 8.5: Sciolti tutti i dubbi della vigilia. Giulio Pinali è un opposto da semifinale europea. Oggi una sentenza in attacco (64%) e molto bene anche al servizio con un ace e tante difficoltà create alla ricezione avversaria.

SIMONE ANZANI 7: Vale quanto scritto per Galassi e anche lui, con la battuta e con le tante palle sporcate a muro, si guadagna un voto alto e si conferma in grande condizione.

ALESSANDRO MICHIELETTO 9: Il migliore in campo insieme a Giannelli. Numeri pazzeschi: 65% in attacco, 45% in ricezione, un muro e un ace con 13 punti complessivi ma soprattutto una personalità da giocatore scafato in una partita contro una squadra di atleti molto più esperti di lui.

FABIO BALASO 8: Attentissimo in difesa, preciso in ricezione, un altro degli uomini squadra in casa azzurra. Pochissime sbavature.

Foto: CEV