Italia-Croazia oggi, Europei baseball 2021: orario, tv, programma, streaming

Inizia quest’oggi la fase ad eliminazione diretta degli Europei di baseball 2021, con l’Italia che scenderà in campo per affrontare la Croazia, per una sfida in cui gli slavi cercheranno di ribaltare un pronostico molto sbilanciato nei confronti degli azzurri, padroni di casa.

Il match si svolgerà dunque quest’oggi, giovedì 16 settembre 2021, a partire dalle ore 15, presso il complesso sportivo di Settimo Torinese e sarà visibile in diretta televisiva esclusiva su Sky Sport, precisamente sul canale Sky Sport Action, numero 206, ma anche in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW.

PROGRAMMA ITALIA-CROAZIA

Europei baseball 2021

Quarti di finale

Giovedì 16 settembre 2021

Ore 15 Italia-Croazia

Diretta tv: Sky Sport Action

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Foto: FIBS