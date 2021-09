Italia-Austria oggi, Europei baseball: orario, tv, programma, streaming

Prosegue anche quest’oggi l’edizione 2021 degli Europei di baseball, dove l’Italia andrà alla ricerca del terzo successo consecutivo in Piemonte per allungare la striscia positiva e ipotecare l’accesso alla seconda fase, in cui inizierà la caccia alle medaglie.

L’avversaria odierna sarà la non irresistibile Austria, che incrocerà le mazze con gli azzurri a partire dalle ore 20.30 presso il campo di Avigliana, nell’ultimo match del programma giornaliero. Il match sarà visibile in diretta televisiva esclusiva su Sky Sport, e più precisamente sul canale Sky Sport Action, numero 206, mentre non mancherà la copertura streaming su Sky Go e NOW.

Foto: FIBS