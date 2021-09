Champions League 2021-2022: oggi è il giorno. Martedì 14 settembre, la più importante competizione continentale calcistica per club alza il sipario iniziando a mandare in scena 16 delle migliori 32 formazioni d’Europa.

Saranno otto le partite in programma con, sul fronte italiano, Juventus e Atalanta protagoniste delle rispettive sfide contro gli svedesi del Malmoe e gli spagnoli del Villarreal.

Di seguito il programma dettagliato di questo martedì 14 settembre e le varie possibilità, fra streaming, satellite e canali in chiaro di seguire le gare.

Calendario Champions League, orari partite 14 settembre: programma, tv, streaming Sky e Mediaset :

Martedì 14 settembre 2021

18:45 – Young Boys-Manchester United: Sky Sport e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

18:45 – Siviglia-Salisburgo: Sky Sport e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

21:00 – Barcellona-Bayern Monaco: Sky Sport e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

21:00 – Dinamo Kiev-Benfica: Sky Sport e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

21:00 – Villarreal-Atalanta: Sky Sport e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

21:00 – Lille-Wolfsburg: Sky Sport e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

21:00 – Chelsea-Zenit: Sky Sport e in streaming su Mediaset Infinity e Sky Go

21:00 – Malmoe-Juventus: Canale 5, Sky, e in streaming su Mediaset Infinity, Sky Go e Mediaset Play

