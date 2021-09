Inter-Real Madrid oggi, Champions League: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni

Oggi, mercoledì 15 settembre (ore 21.00), andrà in scena allo stadio San Siro di Milano il match tra Inter e Real Madrid, valido per il Gruppo D di Champions League 2021-2022.

LA DIRETTA LIVE DI INTER-REAL MADRID

L’Inter, reduce dall’amaro pari di Marassi in campionato contro la Sampdoria, vuol riprendere subito il filo del discorso iniziando al meglio il proprio percorso continentale davanti al proprio pubblico. Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Stefano Sensi, nuovamente indisponibile, oltre all’infortunato di lungo corso Roberto Gagliardini. Da valutare le condizioni di Alessandro Bastoni.

Sul fronte tattico, l’ex tecnico della Lazio non dovrebbe variare dal proprio credo tattico. Inzaghi partirà dal sul 3-5-2 con la solita difesa a tre formata da Skriniar, de Vrij e Dimarco, presenza di quest’ultimo nell’undici titolare in caso di defezione di Bastoni. In mediana ci dovrebbe essere una conferma di quella vista a Genova, ovvero con Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic, mentre davanti spazio a Dzeko e Lautaro Martinez.

Tra le fila dei Blancos da segnalare l’assenza di Bale, ma Carlo Ancelotti potrà contare comunque su un roster qualitativo. Courtois tra i pali, Carvajal, Militao, Nacho e Miguel in difesa, Modric, Casemiro, Isco a centrocampo e Asensio, Benzema, Vinicius Junior rappresentano una bella base di partenza nel classico 4-3-3.

Le due compagini si affrontano per la seconda stagione consecutiva nella fase a gironi: l’anno scorso si imposero in entrambe le occasioni gli spagnoli (a San Siro finì 0-2). L’Inter ha perso quattro delle ultime cinque partite contro il Real Madrid in competizioni europee, tante sconfitte quante ne aveva subite nei precedenti 12 incontri con i Blancos (sei vittorie, due pareggi e quattro sconfitte).

L’ultima vittoria dell’Inter contro una squadra spagnola in Champions League risale all’aprile 2010, quando vinse la semifinale d’andata per 3-1 contro il Barcellona sotto la guida di Josè Mourinho. Il Real Madrid ha invece vinto 12 delle ultime 13 partite giocate contro squadre italiane in Champions League: l’unica sconfitta di questa striscia è arrivata nell’aprile 2018 contro la Juventus.

Di seguito il programma del match e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA INTER-REAL MADRID

Mercoledì 15 settembre, San Siro (Milano)

Ore 21.00 Inter-Real Madrid

Diretta tv e streaming IN CHIARO – Non prevista

Diretta tv a pagamento – L’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile al prezzo di 36€ all’anno o 3,99€ al mese. L’app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Diretta streaming a pagamento – Disponibile su smartphone e tablet sempre grazie all’applicazione di Amazon Prime Video, raggiungibile anche da pc dove ci si potrà collegare direttamente al sito ufficiale: bisognerà accedere con le proprie credenziali prima di selezionare l’evento e avviare la visione della partita.

Diretta testuale su OA Sport

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-REAL MADRID

Inter(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Nacho, Miguel; Modric, Casemiro, Isco; Asensio, Benzema, Vinicius Junior. Allenatore: Ancelotti

Foto: LaPresse