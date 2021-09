Tutto è pronto a Long Beach per il championship decider dell’IndyCar Series 2021. Tra i muretti californiani manca sempre meno all’epilogo di una delle stagioni più avvincenti dell’era moderna della famosa categoria statunitense riservata alle ruote scoperte.

Dopo lo spettacolare round a Laguna Seca della settimana scorsa il favorito d’obbligo per il titolo è Alex Palou. Il #10 di Ganassi, secondo domenica alle spalle del padrone di casa Colton Herta (Andretti #26), guida il campionato con 35 punti di scarto sul messicano Pato O’Ward (McLaren #5). Il vincitore della race-2 di Belle Isle (Detroit/Michigan) e della race-2 al Texas Motor Speedway è di fatto obbligato a vincere in una pista in cui può veramente succedere di tutto.

Long Beach, evento che torna dopo una stagione di assenza in seguito all’emergenza sanitaria, è una vera e propria incognita, una location che non ha mai accolto la finale del campionato. Per la seconda stagione consecutiva sarà un impianto non permanente ad ospitare l’ultimo round, ma le differenze sono molte da St. Petersburg (Florida) che chiuse in via eccezionale il 2020.

Nella lotta per il titolo è presente anche Josef Newgarden (Penske #2), pilota che con 48 lunghezze di ritardo è praticamente out dalla lotta per il successo. L’ex campione della serie ha l’obbligo di vincere per sperare di contendersi un trofeo che per più di metà anno è stato lontanissimo.

Occhi puntati su alcuni protagonisti che hanno l’opportunità intromettersi nella lotta per il successo. Il primo è senza dubbio il neozelandese Scott Dixon #9, teammate di Palou che potrebbe aiutare il compagno nella lotta per il titolo. Attenzione anche al già citato Herta, vincitore in quel di St. Petersburg lo scorso aprile e molto competitivo nei tracciati non permanenti. Non dimentichiamoci anche di Alexander Rossi (Andretti #27), pronto a rifarsi dopo un errore nei primi giri nella manifestazione della settimana scorsa e sempre molto competitivo in questo speciale tracciato.

Attenzione anche alle tre auto di Penske ed al francese Romain Grosjean, che la settimana scorsa ha colto un bellissimo podio al termine di una prova perfetta. Il francese di Coyne ha dato spettacolo con un meraviglioso sorpasso ai danni di Dixon al ‘Cavatappi’ di Laguna Seca, una mossa che ha portato alla memoria il ‘The Pass’ di Alex Zanardi su Bryan Herta, padre del già citato Colton. L’ex pilota di F1 potrebbe vincere il titolo di rookie of the year, un trofeo che contende al neozelandese Scott McLaughlin (Penske #3).

Foto: LaPresse