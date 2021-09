Hockey prato femminile: il torneo di qualificazione ai Mondiali 2022 si disputerà a Pisa

È stata scelta la sede dell’evento più importante dell’anno in ambito femminile per la Nazionale italiana di hockey su prato. Ad ottobre infatti c’è in programma il torneo di qualificazione ai Mondiali del 2022 ed il Bel Paese è stato scelto come Nazione ospitante.

La manifestazione si svolgerà in quel di Pisa: la scelta è stata presa oggi dopo un confronto con i vertici del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, d’intesa con la EHF. Si andrà in scena sul campo da hockey su prato in erba sintetica di più recente messa in opera d’Italia.

Le parole del Presidente FIH Sergio Mignardi: “Vogliamo che le Nazionali che ospiteremo nel nostro Paese possano beneficiare delle migliori condizioni agonistico-sportive possibili e a Pisa, insieme a Tirrenia (CPO CONI) questo sarà garantito; più che a Roma, dove il piano di interventi migliorativi avrebbe potuto comportare rischi programmatici. Organizziamo, dopo tanti anni, una manifestazione hockeystica internazionale di eccezionale livello e importanza e di ciò siamo orgogliosi. Questo evento sarà il primo di altri, in agenda dal 2022 in poi: perché l’Italia deve diventare ‘terra di hockey internazionale’”.

Le azzurre se la vedranno con Bielorussia, Francia, Galles, Irlanda, Polonia, Russia e Scozia.

Foto: FIH