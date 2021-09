Hockey ghiaccio, ICE League 2021-2022: esordi vincenti per Bolzano e Val Pusteria

Serata di gala per quanto riguarda la ICE Hockey League 2021-2022, con l’esordio ufficiale della nuova stagione. Subito tutte le squadre in campo per il campionato trans-nazionale che, in questa edizione, vede al via due squadre italiane. All’HCB Alto Adige Alperia, infatti, si è aggiunta Val Pusteria e, entrambe, sono subito scese sul ghiaccio per dare il via alla propria annata. I Lupi non potevano iniziare in maniera migliore, dato che sono stati in grado di passare in casa dei Bratislava Capitals, mentre Bolzano piega Znojmo in un match molto combattuto.

HCB Alto Adige Alperia – Znojmo 5-4: vantaggio di Znojmo dopo 10:23 minuti con la rete di Luciani, ma Bolzano pareggia subito i conti con Findlay che, al minuto 13:11, segna l’1-1 su assist di Lowe. Passano appena 57 secondi e gli altoatesini passano subito in vantaggio con la rete del 2-1 di Trivellato su assist di Catenacci. Il forcing dei Foxes non si ferma, tanto che al minuto 15:47 arriva anche il 3-1 con Alberga, imbeccato a dovere da Gazley. I cechi, però, riaprono i conti al minuto 33:09 con Ahl che segna la rete del 2-3. Bolzano, tuttavia, risponde colpo su colpo e al 38:16 torna sul 4-2 grazie alla segnatura di Bernard, ma Znojmo al 38:53 accorcia nuovamente le distanze con il 3-4 di Fejes. Si passa all’ultima frazione ed i Foxes allungano nuovamente con il 5-3 messo a segno da Catenacci. Il match sembra nelle mani dei bianco-rossi, ma gli ospiti accorciano di nuovo le distanze con il 4-5 di Nemec a 34 secondi dalla fine.

Bratislava Capitals – Val Pusteria 2-3: alla Ondrej Nepala Arena il match si fa subito in salita per i giallo-neri, che incassano la rete di Hudec dopo soli 3:47 minuti. I Lupi rialzano la cresta nel secondo periodo con la rete di Harju che, su assist di Ikonen, pareggia i conti sull’1-1 al minuto 21:18. Gli slovacchi, tuttavia, tornano avanti al minuto 31:35 con la rete di Buc, ma Val Pusteria non molla la presa e torna in parità con la rete del 2-2 di Kristensen al minuto 34:52 su assist di Hanna. Nel terzo periodo arriva il vantaggio per Val Pusteria, che va avanti sul 3-2 grazie alla rete dello stesso Hanna al 50:39 su assist di Harju. Sarà poi la rete che deciderà l’incontro.

GLI ALTRI RISULTATI

Steinbach Black Wings Linz – EC Red Bull Salzburg 0-4

Fehervar AV 19 – EC Immo VSV 5-1

HC Innsbruck – HK SZ Olimpija 4-3

Graz99ers – Dornbirn Bulldogs 2-3 dopo overtime

EC-KAC – Vienna Capitals 4-0

Foto: comunicato stampa HCB Alto Adige Alperia