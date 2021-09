Rugby femminile, Qualificazioni Mondiali 2021: l’Italia sfida l’Irlanda in un match da dentro o fuori

Secondo turno del quadrangolare di qualificazione ai Mondiali femminili di Nuova Zelanda 2021 domenica a Parma e per le azzurre di Andrea Di Giandomenico una sfida fondamentale per continuare la corsa iridata.

Dopo la bella e netta vittoria all’esordio contro la Scozia, infatti, Sara Barattin e compagne affronteranno la temibile Irlanda, uscita a sorpresa sconfitta 8-7 dalla Spagna domenica scorsa. Un ko che ha rimescolato le carte in chiave qualificazione, con l’Italia che ha visto la sua avversaria sulla carta più ostica perdere, ma dall’altra parte ha scoperto nelle iberiche delle possibili contendenti al posto iridato. Ricordiamo, infatti, che la prima del torneo si qualifica direttamente ai Mondiali, mentre la seconda va al torneo di ripescaggio.

L’Irlanda è squadra sicuramente più ostica della Scozia, con le irlandesi che pochi mesi fa hanno battuto 25-5 le azzurre nella finale per il terzo posto del Sei Nazioni, ma la formazione vista contro la Spagna ha faticato moltissimo. L’Irlanda sta vivendo una lunga fase di transizione ed è capace di ottimi risultati, ma anche di clamorosi ko. E va anche ricordato che le azzurre si erano presentate all’ultimo Sei Nazioni con pochissimi raduni nelle gambe, mentre Di Giandomenico ha potuto sicuramente preparare al meglio questo torneo.

“L’Irlanda ha un gioco diverso dal nostro, dovremo vincere i breakdown: per mettere in pratica il nostro gioco abbiamo bisogno di possesso e di palle veloci. A oggi i precedenti contro le nostre prossime avversarie non ci sorridono, con una vittoria proprio al Lanfranchi nel 2019 nel Women’s Six Nations e una formula diversa. Ogni sfida è a sé, ogni partita è diversa e fondamentale. Bisogna essere continuamente focalizzati sul presente, senza dimenticare il percorso fatto per arrivare dove siamo ora” le parole del tecnico alla vigilia del match.

Se è vero, come dice Di Giandomenico, che i precedenti non sorridono all’Italia, è vero che le azzurre viste con la Scozia sono apparse sia determinate sia in un buono stato di forma. E il ko irlandese con la Spagna ha reso la sfida di domenica un vero e proprio spareggio. Chi vince ha ancora la chance di andare in Nuova Zelanda, chi perde rischia seriamente di non conquistare neanche il pass per il ripescaggio.

Foto: Valerio Origo – LPS