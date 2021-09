Stavolta la sorpresa è minore rispetto al 2019 che seppe di miracolo a Gleneagles, ma fa sempre un bell’effetto dirlo: l’Europa conquista la Solheim Cup, e lo fa per la seconda volta consecutiva, per di più a Toledo, nell’Ohio. 13-15 il risultato finale sugli Stati Uniti dopo la terza giornata, frutto del 6-6 quale esito dei 12 confronti singoli giocati con la formula del match play in una tre giorni giocata su dislocazione fondamentalmente atipica per il golf.

A rivelarsi decisivo è il putt alla 18 della finlandese Matilda Castren, uno dei volti quest’anno di spicco nell’anno di LPGA Tour, contro Lizette Salas: l’Europa, in quel momento già in controllo, si porta in questo modo sul 14-11 e mantiene in ogni caso la coppa in casa propria. Il punto del 15-13, invece, arriva proprio all’ultimo, e lo conquista la danese Emily Pedersen su Danielle Kang resistendo al recupero di quest’ultima, che era 3 down prima del suo birdie alla 16 e del bogey di Pedersen alla 17. Poi birdie di entrambe e Solheim Cup di fatto terminata.

Una giornata, si diceva, tenuta in sostanziale controllo dalle europee, mai realmente a rischio di perdere la coppa: oltre ai successi di Castren e Pedersen, molto rilevanti quelli della svedese Madelene Sagstrom su Ally Ewing per 3&2, dell’irlandese Leona Maguire su Jennifer Kupcho per 5&4 e, con lo stesso punteggio, della francese Celine Boutier su Mina Harigae. I successi USA sono di Nelly Korda per 1 up sull’inglese Georgia Hall, di Yealimi Noh sempre per 1 up sull’altra inglese Mel Reid, di Brittany Altomare per 2&1 sulla spagnola Carlota Ciganda, di Jessica Korda per 3-1 sulla terza delle inglesi presenti, Charley Hull, e infine di Megan Khang per 3&2 sulla tedesca Sophia Popov. Pareggi, infine, tra la svedese Anna Nordqvist e Lexi Thompson e tra la danese Nanna Koerstz Madsen e Austin Ernst.

Tra due anni la Solheim Cup si sposterà in Spagna, e precisamente a Finca Cortesin, in Andalusia. La Spagna torna dunque ad avere uno dei grandi eventi del golf mondiale dopo che, nel 1997, divenne il primo Paese dell’Europa continentale a ospitare la Ryder Cup, sulla scia dell’immensa popolarità guadagnata da Seve Ballesteros.

