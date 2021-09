Golf, Ryder Cup 2021: Steve Stricker chiama Berger, English, Finau, Schauffele, Scheffler e Spieth per completare il team USA

Daniel Berger, Harris English, Tony Finau, Xander Schauffele, Scottie Scheffler e Jordan Spieth. Questi sono i sei nomi scelti dal capitano del team degli Stati Uniti, Steve Stricker, per l’edizione 2021 della Ryder Cup che andrà in scena a Whistling Straits dal 24 al 26 settembre.

Si completa, in questo modo, la composizione della squadra americana, nella quale erano già qualificati tramite la classifica legata alla qualificazione per la sfida Europe-USA altri sei nomi. In particolare, Stricker aveva già a disposizione Collin Morikawa, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Justin Thomas e il recente vincitore del Tour Championship in quota PGA, Patrick Cantlay.

Per Morikawa, primo vincitore di due Major prima dei 25 anni dai tempi di Tiger Woods, è l’esordio in Ryder Cup, così come lo è per Cantlay, Schauffele, English e Scheffler. Il veterano è “DJ”, in quest’occasione alla sua quinta Ryder dopo le esperienze del 2010, 2012, 2016 e 2018.

Dipende ancora dal BMW PGA Championship, invece, la sorte di due terzi del team europeo: sono solo in quattro ad essere certi della qualificazione, e c’è ancora uno spiraglio forse neppure troppo piccolo per Guido Migliozzi. Al quale, però, serve un grande risultato a Wentworth per entrare o, alternativamente, per convincere Padraig Harrington a spendere una delle tre scelte a sua disposizione. Si è già chiamato fuori Francesco Molinari, che non è nel suo miglior periodo della carriera e ha preferito lasciare che fossero altri a entrare, evitando così grattacapi all’irlandese tre volte vincitore Major.

Foto: LaPresse