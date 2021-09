Golf, Ryder Cup 2021: Sergio Garcia, Shane Lowry e Ian Poulter chiamati da Padraig Harrington per completare il team europeo

Si completa il team europeo di Ryder Cup per quanto riguarda l’edizione che andrà in scena a Whistling Straits dal 24 al 26 settembre. Il capitano, l’irlandese Padraig Harrington, ha comunicato le tre scelte a propria disposizione, una volta conosciuti i nove giocatori qualificati tramite i punti della Race to Dubai (quattro) e quelli dell’OWGR (cinque).

La rivelazione dei nomi è avvenuta sull’account ufficiale Twitter della Ryder Cup sul lato europeo, Ryder Cup Europe. Il primo nome è quello di Sergio Garcia: sarà la sua decima volta nella sfida Europa-USA, la quinta consecutiva (dal 1999 a oggi lo spagnolo ha saltato soltanto il 2010).

Il secondo è quello di Shane Lowry: l’irlandese, pur con una validissima carriera alle spalle nella quale brilla l’Open Championship 2019 al Royal Portrush, è al debutto assoluto nella competizione. Anche per lui, così come per l’austriaco Bernd Wiesberger, è il coronamento di un sogno inseguito per una vita, raggiunto con una grande costanza di risultati quest’anno (è dall’Arnold Palmer Championship che supera sempre il taglio e spesso arriva nei primi 25).

Il terzo, infine, sa di grande classico, ed è quello di Ian Poulter. Se c’è un uomo che può essere definito Mister Ryder Cup, questo è lui, che ha tirato fuori spesso e volentieri il meglio in questo contesto. Indimenticabile, tra le altre cose, l’autentica “sfida” col pubblico americano a Medinah, in quei singoli nei quali l’Europa fece il miracolo. Su sei partecipazioni, in cinque ha contribuito a dare all’Europa la vittoria.

Questo, dunque, il quadro definitivo dei due team con i 12 componenti.

EUROPA (capitano Padraig Harrington) – Jon Rahm, Sergio Garcia (Spagna), Tommy Fleetwood, Tyrrell Hatton, Paul Casey, Matt Fitzpatrick, Lee Westwood, Ian Poulter (Inghilterra), Rory McIlroy (Irlanda del Nord), Shane Lowry (Irlanda), Bernd Wiesberger (Austria), Viktor Hovland (Norvegia)

STATI UNITI (capitano Steve Stricker) – Collin Morikawa, Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Justin Thomas, Patrick Cantlay, Tony Finau, Xander Schauffele, Jordan Spieth, Harris English, Daniel Berger, Xander Schauffele

