Golf, PGA Tour 2021-2022: Maverick McNealy al comando del Fortinet Championship al termine del secondo round

Il primo torneo della stagione 2021-2022 del PGA Tour continua. Ad una settimana dall’attesissima Ryder Cup spazio al Fortinet Championship (montepremi 7 milioni di dollari), evento nato nel 2007 che si svolge sul percorso par 72 del Silverado Country Club (North Course) di Napa (California, Stati Uniti).

Al termine del secondo round troviamo in vetta Maverick McNealy. Lo statunitense guida la leaderboard con lo score di -12 (132 colpi) dopo aver chiuso la tornata del venerdì con un ottimo -8. McNealy aveva peraltro avviato il round con tre bogey consecutivi, trovando poi 9 birdie ed un eagle. -10 e seconda posizione per il cileno Mito Pereira e per l’americano Beau Hossler, che precedono di una lunghezza i padroni di casa Troy Merritt, Will Zalatoris e Bronson Burgoon.

Settima piazza con il punteggio di -7 per lo scozzese Russell Knox e per gli statunitensi Matt Kuchar ed Harold Varner III, mentre chiudono la top ten a -6 gli americani Jim Knous, Tom Hoge, Peter Malnati, David Lipsky, Scott Stallings, Nate Lashley, e John Augenstein.

Classifica ancora abbastanza corta con oltre trenta golfisti racchiusi in otto colpi. 17° posto provvisorio per il nipponico Hideki Matsuyama che insegue a -6. -4 invece per l’australiano Marc Leishman e per un irriconoscibile Chez Reavie. L’americano, leader al termine della prima tornata, smarrisce il feeling con il percorso di Napa, siglando un inatteso +3 che lo fa crollare in 38esima posizione. Sorprendentemente eliminato dal taglio del venerdì infine Jon Rahm. Lo spagnolo, leader dell’Official World Golf Ranking, si ferma a -1 e saluta la kermesse californiana.

