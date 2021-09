Giro di Sicilia 2021, Vincenzo Nibali torna in gara nella sua terra e pensa al Giro di Lombardia

Il Giro di Sicilia torna in grande stile dopo l’anno di stop forzato. Quattro tappe previste per la venticinquesima edizione della corsa isolana, nata due anni prima del Giro d’Italia ma che per varie vicissitudini ha vissuto tanti anni di pausa, l’ultima durata ben 40 (dal 1978 al 2018). Per queste ‘nozze d’argento’ il Giro di Sicilia propone una startlist di buon livello, e tra i nomi in partenza da Avola spicca quello di Vincenzo Nibali.

Lo Squalo dello Stretto torna in gara nella sua terra a 37 anni da compiere a novembre, oramai avviato verso il crepuscolo della sua carriera. Ma il vincitore di due Giri d’Italia, un Tour de France ed una Vuelta a España vuole sparare le ultime cartucce di una carriera di livello assoluto, con lo sguardo puntato verso il prossimo Giro di Lombardia, che si terrà sabato 9 ottobre.

La ‘classica delle foglie morte’, che per quest’anno ha invertito il suo percorso con l’arrivo situato a Bergamo, sarà la solita corsa assai dura con Ghisallo, Roncola, Berbenno, Dossena, Zambla Alta, Ganda e Colle Aperto da scalare; non per niente il parterre dei partecipanti vede grandissimi nomi al via come gli sloveni Tadej Pogacar e Primoz Roglic, il belga Remco Evenepoel, i britannici Tao Geoghegan Hart e Chris Froome.

E ovviamente, anche Vincenzo Nibali che su queste strade ha ricordi dolcissimi: i successi del 2015 e 2017, arrivati attaccando in discesa, sono ancora scolpiti nella memoria degli appassionati. La tripletta non sarà facile, anzi le speranze sono davvero al lumicino soprattutto per gli avversari che si ritroverà di fronte.

Rudy Tomjanovic, due volte campione NBA come allenatore degli Houston Rockets di Hakeem Olajuwon, è entrato nell’immaginario collettivo con la storica frase “Never understimate the heart of a champion” detta subito dopo aver conquistato il secondo titolo nel 1995 con il sesto record ad Ovest. Questa frase dovrà essere il mantra di Nibali nelle prossime due settimane, per dare ancora più valore al contratto appena firmato con l’Astana per il 2022. Poiché, nonostante l’età, campioni si rimane sempre.

Foto: LaPresse