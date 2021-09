Giro di Sicilia 2021: percorso tappa di oggi, orari, tv, programma, favoriti 28 settembre

Prima frazione per quanto riguarda la seconda edizione del Giro di Sicilia. La corsa a tappe isolana scatta oggi, martedì 28 settembre, con la Avola-Licata di 179 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con programma, orari, palinsesto TV, percorso e favoriti.

PROGRAMMA PRIMA TAPPA GIRO DI SICILIA 2021

Partenza ore 10.50

Arrivo ore 15.00 circa

Diretta TV:Rai Sport + HD, Eurosport 1.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport Player, Discovery+, Tim Vision, Amazon Prime e DAZN

Diretta testuale: OA Sport

PERCORSO PRIMA TAPPA GIRO DI SICILIA 2021

La prima frazione sarà dedicata alle ruote veloci, o almeno a quelle che resisteranno fino all’arrivo. Un centinaio di chilometri parecchio ondulati, ma con un solo GPM situato a metà percorso, verso Ragusa, per poi scendere di nuovo verso la costa. Gli ultimi 800 metri su Corso Umberto saranno in leggera salita, ma non dovrebbero tagliare fuori i velocisti rimasti.

FAVORITI PRIMA TAPPA GIRO DI SICILIA 2021

Non troppi velocisti presenti in terra siciliana. Il più quotato è il colombiano della UAE Emirates Juan Sebastian Molano. A sfidarlo una pattuglia compatta di italiani per provare a conquistare la prima maglia di leader: da Jakub Mareczko (Vini Zabù), a Matteo Moschetti (Trek-Segafredo), fino ad arrivare a Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa).

Foto: Lapresse