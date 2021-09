Giro di Sicilia 2021, i favoriti: Vincenzo Nibali sfida Valverde e Soler, occhio a Bardet

Seconda edizione ricca di protagonisti quella che scatterà domani per quanto riguarda il Giro di Sicilia. Sulle strade isolane sarà grande spettacolo con quattro frazioni fino al 1 ottobre. Andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono i papabili favoriti per la vittoria finale.

L’attesa è tutta per la stella di casa, Vincenzo Nibali. Lo Squalo dello Stretto vuol far gioire i propri tifosi in una delle ultime corse con la Trek-Segafredo (già ufficiale il suo passaggio in Astana per il 2022). La condizione, in uscita dal Giro di Lussemburgo, sembra discreta e bisogna affinarla al meglio verso il Lombardia, appuntamento chiave di questo finale di stagione.

Occhio alla Movistar che può presentare una coppia di possibili protagonisti. Torna in corsa, dopo la bruttissima caduta alla Vuelta, il veterano Alejandro Valverde, in una sfida tra esperti con il già citato Nibali. Il capitano della squadra spagnola però potrebbe essere il più giovane Marc Soler.

Altro nome di lusso presente nella startlist è quello del transalpino Romain Bardet. Uscito dalla Vuelta con una discreta forma, il corridore della DSM punta alla vittoria e potrà dar spettacolo in salita.

Foto: Lapresse