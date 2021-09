Giro della Lunigiana 2021, Bruttomesso e Oioli vincono le due semitappe odierne. Lenny Martinez nuovo leader

Il Giro della Lunigiana 2021 è ripartito questa mattina con la prima semitappa di giornata, la Lerici-Marinella di Sarzana. Il tracciato della frazione in questione era totalmente pianeggiante e non c’è stata possibilità di sventare l’arrivo allo sprint. La volata è stata letteralmente dominata dai rappresentanti del Veneto, i quali hanno realizzato una splendida doppietta con Alberto Bruttomesso che ha preceduto il compagno di squadra Giovanni Longato. Terzo posto per Filippo Borello (Piemonte).

La seconda semitappa, la quale, invece, prevedeva l’arrivo in quota a Fosdinovo, ha visto trionfare l’azzurro Manuel Oioli (Piemonte). Giovanni Longato è giunto nuovamente secondo, mentre Maurizio Cetto (Trento) ha chiuso terzo e Matteo Sperandio (Veneto) ha fatto sua la quarta piazza. Tra gli uomini di classifica, il grande favorito per il successo finale, il francese Lenny Martinez, è stato nuovamente il più forte.

Martinez si è levato di ruota tutti gli altri big e ha rifilato 23″ a Martin Svrcek (Slovacchia) e 25″ ad Alessandro Pinarello (Veneto) e Ludovico Crescioli (Lunigiana). Grazie a questa prova, inoltre, Lenny Martinez sfila la maglia di leader della classifica generale al connazionale Rolland.

Domani è in programma la penultima tappa di quest’edizione del Giro della Lunigiana, vale a dire la Fivizzano-Fivizzano di 104 chilometri. La frazione in questione propone un tracciato assai tortuoso e il finale è in salita. È prevista nuovamente battaglia, dunque, tra Lenny Martinez e gli altri uomini di classifica.

Foto: Lapresse