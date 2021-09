Torna Ginnasticomania, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport dedicato al mondo della ginnastica artistica. Ospite della nostra Chiara Sani, il direttore tecnico della Nazionale italiana di ginnastica, Enrico Casella.

Siamo al collegiale di Riccione, Enrico ne racconta l’obiettivo: “Abbiamo dato un po’ di libera uscita alle ragazze rientrate da Tokyo e le altre ragazze hanno potuto fare un po’ di vacanza. E’ una settimana molto importante, di ripresa, faremo una seduta solo di allenamento al giorno. Quattro ore di allenamento, per avere una forma fisica adeguata. Poi, rientreremo nell’Accademia a Brescia. A breve ci saranno i Campionati del Mondo e credo saranno un po’ particolari perchè chi esce da un’Olimpiade, soprattutto rimandata di un anno ed è dovuta rimanere in preparazione a singhiozzo, ha più bisogno di rifiatare. Però vedremo com’è la situazione di tutte. Penso faremo vedere anche alle più giovani cosa si fa dopo un’Olimpiade e come ci si allena”.

Inevitabile un commento su Vanessa Ferrari e sulla prestazione dell’intera squadra a Tokyo. Un risultato, per Vanessa, che pone curiosità sulla sua scelta per il futuro: “Ho una cornice con tre foto insieme a Vanessa, con i tre momenti più importanti della sua carriera. Lei ha volutamente lasciato lo spazio per una quarta foto. Sappiamo già come riempirlo”.

“A Tokyo eravamo consci che sapevamo fare quello che dovevamo fare. Il suo futuro? Vanessa, nella sua testa, ha già preso una decisione. E qualsiasi percorso lei voglia intraprendere, noi l’aiuteremo. Ora è giusto che faccia un periodo di vacanza, è un’icona della ginnastica a livello nazionale e internazionale. L’ ‘animale’ Ferrari vuole sentire ancora una volta l’Inno, ma ora è giusto che si diverta un po’…”

Questo e molto altro nella video intervista integrale che vi proponiamo di seguito.

