Gianmarco Tamberi vince la Diamond League! Show maestoso a Zurigo: trionfa con 2.34, primo italiano a riuscirci!

Gianmarco Tamberi chiude col botto una stagione semplicemente da incorniciare e che ricorderà per tutta la vita. Il Campione Olimpico di salto in alto non si accontenta della medaglia d’oro conquistata ai Giochi lo scorso 1° agosto e vince anche la Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera! Il marchigiano si è imposto nell’avvincente Finale andata in scena a Zurigo (Svizzera), saltando un notevole 2.34 metri al secondo tentativo e battendo l’intera concorrenza con grandissima classe.

Il 29enne ha così centrato l’ultimo obiettivo di questa meravigliosa annata agonistica, ha messo le mani sull’ambitissimo e prestigioso “diamantone”, ha intascato il sempre gradito assegno di 30.000 dollari (circa 25.000 euro) e potrebbe anche chiudere la stagione da numero 1 del ranking mondiale (ne sapremo di più nelle prossime ore, quando World Athletics completerà i suoi conteggi). Il 29enne è diventato il primo italiano a trionfare nell’atto conclusivo della Diamond League, scrivendo un’altra pagina di storia dell’atletica tricolore.

L’azzurro, che domenica aveva vinto a Chorzow (meeting polacco del World Gold Tour) e che un paio di giorni fa si era preso la soddisfazione di sfilare sul red carpet del Festival di Venezia insieme alla promessa sposa Chiara Bontempi, è stato impeccabile in terra elvetica superando 2.16, 2.20, 2.24, 2.27, 2.30 al primo tentativo. A quel punto il ribattezzato Gimbo era in testa alla gara, ma l’ucraino Andriy Protsenko e il russo Ilya Ivanyuk (entrambi 2.30 alla terza prova) lo minacciavano insieme al bielorusso Maksim Nedasekau (che aveva deciso di passare la misura dopo un primo errore). Gianmarco Tamberi vuole mettere ulteriormente in chiaro le cose, stampa un 2.32 da sogno alla seconda occasione utile e chiude la porta in faccia agli avversari, ormai incapaci di valicare l’asticella.

A gara già finita, il nostro portacolori dimostra di avere delle gambe dinamitarde e si prende il lusso di superare 2.34 alla seconda prova, portandosi a tre centimetri dal suo stagionale (che è anche il primato mondiale stagionale, quello con cui vinse il titolo a cinque cerchi insieme al qatarino Mutaz Essa Barshi) e a cinque centimetri dal personale. A quel punto, giustamente, Gimbo non azzarda altri salti in una serata da sogno.

Apoteosi totale meritatissima per un Campione Olimpico a tutto tondo, che non si è risparmiato dopo il trionfo nel Sol Levante e che ha disputato ben quattro gare nelle ultime due settimane, chiudendo la stagione con la ciliegina sulla torta. L’appuntamento è al 2022, salvo sorprese dell’ultimo minuto, con i Mondiali nel mirino per confezionare nuove pagine di storia.

Foto: Lapresse