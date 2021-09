Galatasaray-Lazio oggi, Europa League: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni

Inizia quest’oggi la fase a gironi dell’Europa League di calcio 2021, che tra le altre sfide propone quella tra Galatasaray e Lazio, in cui i bianco-celesti proveranno a riscattare la sconfitta in campionato contro il Milan per aprire nel migliore dei modi il cammino continentale.

Il match si svolgerà dunque quest’oggi, giovedì 16 settembre 2021, a partire dalle ore 18.45 presso lo Stadio Türk Telekom e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro da Tv8, numero 8 del digitale terrestre, mentre sarà visibile anche su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport 252 e Sky Sport Uno, ma anche in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW.

PROGRAMMA GALATASARAY-LAZIO

Europa League 2021

Giovedì 16 settembre 2021

Ore 18.45 Galatasaray-Lazio

Diretta tv in chiaro: Tv8

Diretta tv Sky: Sky Sport Uno, Sky Sport 252

Diretta streaming: Sky Go, NOW

Le probabili formazioni:

GALATASARAY (4-1-4-1): Muslera; Boey, Luyindama, Nelsson, van Aanholt; Kutlu; Yilmaz, Morutan, Cicaldau, Akturkoglu; Digne. All. Terim.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Escalante, Luis Alberto; Zaccagni, Muriqi, Felipe Anderson. All. Sarri.

Foto: LaPresse