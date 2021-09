Nel fine settimana del GP d’Olanda di Formula 1 è arrivato l’annuncio del ritiro di Kimi Raikkonen al termine della stagione, con l’Alfa Romeo che ha già trovato il sostituto del campione del mondo 2007, rimanendo comunque nella penisola scandinava.

A sedersi sulla monoposto italiana sarà infatti un altro finlandese, Valtteri Bottas, in uscita dalla Mercedes, che pone fine ai rumors delle ultime settimane. “Si apre un nuovo capitolo della mia carriera agonistica, sono molto emozionato di potermi unire a una Casa iconica come Alfa Romeo, un marchio che non ha bisogno di presentazioni – ha dichiarato il vice-campione del mondo – Non vedo l’ora di ripagare la fiducia del team, sono affamato come sempre di grandi risultati, e, se si presenterà l’occasione, di vittorie”.

Questo passaggio apre inoltre le porte a George Russell, attualmente in Williams ma promesso sposo della Mercedes, dove probabilmente affiancherà Lewis Hamilton. Non è escluso che già nelle prossime ore possano arrivare ulteriori novità, se non addirittura l’annuncio ufficiale.

Foto: LaPresse